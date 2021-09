El Bierzo Digital te ofrece día a día el programa de las fiestas de la Encina 2021.

Programa Encina 2021 – Sábado 4 de septiembre

10:30 h. Mercado medieval de Ponferrada 2021. C/ Don Pelayo. Horario: de 10:30 a 15:00 h. y de 17.30 a 24.00 h.

11:00 h. Drone Race FAI World Cup. Campo de Areomodelismo. Pruebas de clasificación. Organiza: Club deportivo Bierzodron.

12:00 h. Juegos de ayer: Zancos, bolos, anillas, rana, herradura, aros. Parque Pablo Picasso (Cuatrovientos).

12:00 h. Actuación del Grupo de Danzas y Gaitas el Castro Columbrianos. C/ Gil y Carrasco, Plaza de la Encina, Plaza del Ayuntamiento y Feria de Cerámica.

12:00 h. Actuación de la Banda de Gaitas y Grupo de Baile Templarios del Oza. C/ La Paz, C/ Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza de Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

13:00 h. Inauguración de la XL Feria de Cerámica y Embarrarte 2021. Parking de la C/ Obispo Osmundo. La Feria quedará abierta con horarios de 11:00 a 14:30 h. por las mañanas y de 17:00 a 22:00 h. por las tardes, desde el sábado 4 al jueves 9 de septiembre.

16:00 h. Drone Race FAI World Cup. Campo de Areomodelismo. Pruebas de clasificación. Organiza: Club deportivo Bierzodron.

18:00 h. XXXIII Milla de la Encina. Avda. Pérez Colino. Inscripción en www.carrerasconencanto.com. Organiza: Club Deportivo Runningparatodos.

Categorías y horarios:

18:00 h. Sub-6 / 18:15 h. Sub-8 / 18:30 h. Sub-10 / 19:00 h. Sub-12

19:15 Sub-14 / 19:30 Sub-16 / 19:30 Sub-18 / 19:45 Milla Popular

20:00 h. Milla Competitiva Femenina / 20:20 Milla Competitiva Masculina.

19:00 h. Juegos de ayer: Zancos, bolos, anillas, rana, herradura, aros. Bulevar Juan Carlos I.

19:00 h. Performance de música y pintura. Jorge Solana. Feria de Cerámica. Parking de la C/ Obispo Osmundo.

20:00 h. Festival Folklórico. Plaza del Ayuntamiento. Con la actuación de las bandas de gaitas y grupos de baile tradicional: Alegría Berciana, El Castro de Columbrianos, Templarios del Oza, Castro Bergidum y Centro Galicia en Ponferrada.

20:00 h. Conferencia del etnógrafo y escritor leonés Joaquín Alonso presentando una de sus últimas publicaciones,

La alfarería tradicional en la provincia de León. Feria de Cerámica. Parking de la C/ Obispo Osmundo.

21:00 h. Actuación de la orquesta Tekila. Explanada entre Avda. Libertad y Avda. Lealtad.

21:00 h. Circo Teatro de calle. Yee-Haw, de La Banda del Otro. Plaza Estación Arte.

21:30 h. Actuación flamenca de Helena Sanz. Caseta de la Casa Cultural de Andalucía en el Bierzo. Avda. de la Libertad (Frente Estación de Autobuses).

22:00 h. Concierto de Sidecars. Auditorio Municipal. Venta de entradas: www.wegow.com. Precio: 20 € + gastos de gestión.

00:00 h. Actuación de la orquesta Tekila. Explanada entre Avda. Libertad y Avda. Lealtad.

