El Bierzo Digital te ofrece día a día el programa de las fiestas de la Encina 2021.

Programa Encina 2021 – Miércoles 8 de septiembre

09:00 h. Torneo de Golf Encina 2021 en las instalaciones de Congosto del Club Deportivo Golf Bierzo.

10:30 h. Mercado medieval de Ponferrada 2021. C/ Don Pelayo. Horario: de 10:30 a 15:00 h. y de 17.30 a 24.00 h.

11:00 h. Actuación del Grupo Folklórico Alegría Berciana. C/ Gil y Carrasco, Plaza de la Encina, Plaza del Ayuntamiento y Plaza Tierno Galván.

12:00 h. Actuación de la Banda de Gaitas Castro Bergidum. C/ La Paz, C/ Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza de Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

12:00 h. Juegos de ayer: Zancos, bolos, anillas, rana, herradura, aros. Parque Provincia del Bierzo.

12:00 a 13:45 h. Especial Encina Es la Mañana de El Bierzo, en directo desdela Plaza de la Encina. esRadio Bierzo.

12:30 h. Ofrenda a la Virgen de la Encina. Plaza del Ayuntamiento. Celebración de la Eucaristía y tradicional ofrenda a la Virgen de la Encina, que realizará la S.D. Ponferradina.

13:00 h. Actuación del grupo Black Bones&Celia Carballo. Bulevar Juan Carlos I.

16:00 h. XXV Campeonato de llave, rana y petanca Encina 2021. Parque del Temple. Organiza: Asociación Petanca Temple.

18:00 h. Inauguración de la Exposición Colectiva Homenaje a Francisco Yllán. Museo del Ferrocarril. Del 8 al 12 de septiembre en horario de 18:00 a 21:00 h. Entrada libre. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo.

19:00 h. Actuación de grupos locales: Autopía y Mezzoforte Sound Machine. Bulevar Juan Carlos I.

20:00 a 23:30 h. Especial Encina 8 Magazine Bierzo, en directo desde la Plaza de la Encina. La 8 Bierzo.

21:00 h. Actuación de la orquesta Solara. Explanada entre Avda. Libertad y Avda. Lealtad.

21:30 h. Actuación de Monserrat Alonso y Coro Rociero. Caseta de la casa Cultural de Andalucía en el Bierzo. Avda. de la Libertad (Frente Estación de Autobuses).

21:30 h. Actuación del grupo La Última Legión. Plaza del Ayuntamiento.

22:00 h. Concierto de Taburete. Auditorio Municipal. Venta de entradas: www.wegow.com. Precio: 25 € + gastos de gestión.

00:00 h. Actuación de la orquesta Solara. Explanada entre Avda. Libertad y Avda. Lealtad.

