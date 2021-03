Programación especial de cine en Semana Santa en O Barco

Teatro Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras

El Ayuntamiento de O Barco, en colaboración con el Cine Club Groucho Marx, ofrecerá un programa especial de cine durante la Semana Santa. En la imagen adjunta se pueden ver las películas previstas, con los días y horarios de cada una. Como en todas las actividades programadas por el Ayuntamiento, hay un aforo máximo de 70 personas, se deben cumplir todas las medidas sanitarias establecidas, y no se puede entrar con comida o bebida en el local.

Desde el sábado 27 al martes 30 se proyectará The Croods. Una nueva era . Todos los días a las cinco de la tarde (también el sábado a las siete). El domingo 28 a las 19.00 horas podrás ver el Manual de la buena esposa . Desde el miércoles 31 al viernes 2 (a las cinco) la cinta elegida es Stripe and the Last Dragon . De 1 a 4, a las 19.30 horas, se proyectará Adú; mientras que de 3 a 5 a cinco se puede ver (en una sola pasada) El Caracol y la Ballena y El Chico .