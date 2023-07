¿Cómo se repartirían los diputados de haber un resultado similar al de las municipales en la provincia?

La proyección de los resultados de una elección en otra no tiene en cuenta que algunos partidos, uno de ellos con más de 5.000 votos, no se presentan a estos comicios

Colegio electoral en Ponferrada / C. Sánchez

La provincia de León, como circunscripción electoral, elegirá cuatro diputados para el Congreso en las próximas Elecciones Generales, el próximo domingo. Estos diputados se repartirán entre las candidaturas más votadas mediante el sistema D’Hondt (en este artículo, te explicamos como funciona), con el que se genera una lista ordenada a partir de listas ordenadas.

En la reciente convocatoria de Elecciones Municipales, el Partido Socialista fue el que más votos recibió en el recuento provisional en la provincia (82.123), seguido del Partido Popular (81.657). La tercera fuerza fue la Unión del Pueblo Leonés, con 34.643 sufragios. Después vino Vox, con 14.299 votos.

Con estas cifras, en las Generales, el PSOE y el PP se repartirían los cuatro diputados por León, obteniendo dos cada uno. UPL quedaría a unos 6.000 votos (dos puntos y medio, aproximadamente) de conseguir un escaño. PSOE y PP, con dos tercios de los votos, se quedarían así con el total de diputados.

Además de que las preferencias electorales no son las mismas en unas municipales que en unas generales, cabe señalar que no tienen por qué presentarse los mismos partidos. De hecho, Coalición por el Bierzo, que obtuvo en total 5.139 votos en el recuento provisional —siendo la quinta fuerza en la provincia—, no participa en estos comicios al Parlamento.

En total, se presentan 12 partidos en la circunscripción de León.