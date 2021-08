Proyecto Orbanajo recoge 70 kilos de basura en las orillas del río Sil de Ponferrada e insiste en “la concienciación de la gente” sobre este problema

Ovalle defiende que "esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar porque ya no es solo un problema del Ayuntamiento es un problema de todos porque nos afecta a todos"

Basura recogida por Proyecto Orbanajo en las orillas del río Sil de Ponferrada / EBD

Proyecto Orbanajo organizó una nueva recogida de basura a orillas del río Sil de Ponferrada este lunes 16 de agosto. “Esta vez recogimos 70 kilos porque solo éramos 5”, asegura el portavoz del colectivo Pablo Ovalle. La asociación Orbanajo pretende visibilizar este problema.

Ovalle defiende que “esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar porque ya no es solo un problema del Ayuntamiento es un problema de todos porque nos afecta a todos” y asegura que “no vamos a dejar de insistir en que, por ejemplo, el Ayuntamiento cumpla con la ordenanza que llevamos ya dos años intentando que nos hagan caso y lo que estamos viendo es que no se está haciendo nada”.

Desde Proyecto Orbanajo no entienden “por qué hay tanta resistencia porque ya no es cuestión de poner a un policía para cada ciudadano, igual es cuestión de que hay que empezar a hacer campañas de concienciación pero de verdad, no parches porque es lo que estamos sintiendo”.

El portavoz del colectivo asegura que “estamos un poco desilusionados, vas a un sitio lo limpias y al mes vuelve a estar igual… al final nos preguntamos: ¿Qué estamos haciendo? Pero yo no voy a dejar de insistir en que la gente tome conciencia. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos?”