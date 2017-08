Tudanca, que hoy se reunió en Villablino (León) con trabajadores de Hijos de Baldomero García (HBG) y de Astur Leonesa, reconoció que la situación del sector es “todavía peor” que hace un año, cuando ya visitó esta localidad. “Cada vez hay menos trabajadores en las empresas mineras” ante lo que lamentó la falta de voluntad política “clara” de salvar un sector “sin el cual las cuencas no van a poder subsistir”, lamentó. En esta línea, Tudanca estimó que lo prioritario es salvar la minería, antes de hablar de reindustrialización complementaria o de otros sectores, con el fin de que las cuencas “puedan sobrevivir”, algo que insistió en que habría que hacer “ya”.

Ante esta situación, el secretario general del PSCyL garantizó que van a “pelear” para que el Real Decreto que tiene previsto presentar el Gobierno para regular el cierre de las instalaciones energéticas españolas se dé a conocer de forma inmediata, al tiempo que anunció alegaciones “para impedir el cierre y que se obligue a las grandes eléctricas a instalar los mecanismos de desulfuración y desnitrificación obligatorios por la normativa europea para que se consuma carbón autóctono”, señaló.

Pero esa “pelea a medio plazo” tendrá que estar acompañada por un “cambio de actitud y voluntad” del Gobierno de España por salvar la minería. Hasta que eso llegue, hay un “paso previo” que será la presión parlamentaria y de la Junta al Gobierno y a las eléctricas para que adquieran “mañana mejor que pasado” carbón nacional, ya que, de lo contrario, no habrá empresas, ni minas, ni trabajadores y salvar las térmicas “no valdrá para nada”, añadió Tudanca.

En la misma línea se expresó el alcalde de Villablino, Mario Rivas, quien exigió la garantía de compra de carbón nacional “de forma urgente” para que las empresas puedan salir adelante. Rivas apuntó a dos aspectos que demuestran la importancia del consumo de mineral autóctono, uno de ellos desde un punto de vista estratégico “para seguir adelante con una energía que tiene, que es la única almacenable en los momentos de escasez de recursos naturales” y desde un punto de vista social de los trabajadores y los territorios.

El presidente del comité de empresa de Astur Leonesa, Pablo Ménguez, reconoció que se encuentran en una situación “incluso peor” que hace un año que no dudó en calificar de “dramática”. El mes pasado tan solo percibieron la mitad de su nómina y el administrador concursal ya ha advertido de que presentará el proceso de liquidación si no se perciben ingresos. “Si esto se cierra, no solo vamos a ser los 190 trabajadores, sino una comarca entera que está esperando que esto se firme y salga adelante”, reclamó.