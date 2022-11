El PSOE presenta 1.012 enmiendas a unas cuentas “ideologizadas”

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, y la portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, informan de las enmiendas presentadas en las Cortes de Castilla y León al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023. / R. Cacho

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado 1.012 enmiendas a los proyectos de ley de presupuestos y medidas -mueven 512 millones- en las que reflejan su modelo de Comunidad frente a unas cuentas de PP y Vox “ideologizadas” que “no dan respuesta a los problemas cotidianos, tanto los estructurales, como la despoblación, o los derivados de la subida de los precios”.

Durante una rueda de prensa, la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, y la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio, explicaron que sus enmiendas -el plazo de presentación venció el pasado viernes- se centran en cuatro ejes: la lucha contra la despoblación, los problemas estructurales que afectan a los servicios básicos, como la sanidad, los coyunturales ante el impacto de la subida de precios y restaurar el diálogo social.

En el apartado de despoblación, Rubio, tras recordar la pérdida en lo que va de año de 717 personas y un saldo vegetativo negativo de más de 9.000 habitantes, explicó que plantean una estrategia de reto demográfico con un fondo de 123 millones de euros, junto con la fiscalidad diferencia en zonas de prioridad demográfica, las de menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, y la petición a la Junta para que complete las ayudas al funcionamiento del Gobierno en todas esas áreas con menor población.

Respecto de los problemas coyunturales, las propuestas se centran en dotar de 70 millones más al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias en todas las provincias, con 35 millones para sanidad y un plan plurianual en atención primaria para que llegue al 25 por ciento del gasto total sanitario en 2026.

Igualmente, se plantea un fondo de siete millones para la mejora de las condiciones de los sanitarios, una partida de once millones para centros multiservicios por parte de la Consejería de Familia o seis millones para vivienda.

Para paliar problemas coyunturales debido a la inflación, las enmiendas socialistas presentan un plan especial de ayuda a los ayuntamientos con 80 millones ante la subida del gas y electricidad, y otros ocho millones para el impacto de “los graves incendios” de este verano en Zamora y Salamanca.

En el caso del diálogo social prevén una partida de ocho millones, con 2,4 para los programas de visitadores y 2,5 para el propio diálogo social ante la recortes que realiza la Consejería de Empleo, Comercio e Industria. La lucha contra la violencia de género requiere, para los socialistas, tres millones más.

En el articulado de presupuestos, piden a la Junta que dote con 150 millones el Plan Plurianual de Convergencia Interior, con 250 millones un fondo de lucha contra la despoblación, con 450 millones planes para autónomos, pymes, con 50 millones repiten un fondo para el sector agrícola y ganadero y bonificar con un 25 por ciento todas las líneas de Renfe en la Comunidad.

Las enmiendas a la ley de medidas inciden en un modelo fiscal progresivo, para que pague más quien más gana o hereda, la eliminación de la exención del 99 por ciento en el impuesto de sucesiones y donaciones -su supresión en la práctica-, y elevar el tipo de tributación por encima 55.000 euros. En definitiva, explicó Rubio, “una tabla más progresiva”.

Igualmente, deducciones en la compra de libros de texto, acogimiento familiar de menores y personas con discapacidad, la eliminación de la tasa de pruebas selectivas y extensión durante un año de la supresión de tasas al transporte por carretera y servicios veterinarios, que en la ley son durante tres meses.

Rosa Rubio manifestó que los 1.646 millones más provenientes del modelo de financiación tienen que servir para mejorar la vida de los castellanos y leoneses, defendió que su partido tiene “un modelo claro y una hoja de ruta” y precisó que detraen partidas para sus propuestas de fondos que no se ejecutan porque “el dinero existe”. “PP y Vox no gestionan de forma adecuada los recursos”, sentenció. Como ejemplo en las enmiendas de Economía y Hacienda, indicó que recortan de programas de innovación del ICE que no se ejecutan.

PP más radical que Vox

Después del debate de totalidad, Ana Sánchez valoró que ha quedado “acreditado” que los presupuestos que “echan a andar” no dan respuesta a los problemas estructurales con un PP “más radical”, incluso que Vox, “arrodillado a postulados de la extrema derecha” en una competición electoral. También, criticó a Alberto Núñez Feijóo y a Alfonso Fernández Mañueco por convertir a esta Comunidad en “reserva de la ultraderecha” de Europa.

Estos presupuestos, precisó Sánchez, recortan derechos de los ciudadanos, no van a devolver la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos, no van a reabrir todos los consultorios, ni van a mejorar las retribuciones de sanitarios y docentes, ni van a propiciar el retorno de jóvenes, ni tampoco dinamizan los sectores económicos. “Están marcados por el fanatismo, ideologizados”, resumió.