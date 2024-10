El PSOE aboga por la Ronda Sur para retirar el tráfico frente al Castillo

El responsable de urbanismo del PSOE de Ponferrada, Pedro Fernández Robles, insistió este jueves en que la única solución para retirar el tráfico frente al Castillo es la Ronda Sur prevista en el PGOU de 2007, por lo que instó al Ayuntamiento a buscar financiación para esta obra, ya que “nos presentan un proyecto de más de 3 millones de euros que es una ocurrencia y no es la solución al problema sino que va a crear uno más grande en un barrio que no está diseñado para soportar la cantidad de tráfico que quieren derivar, sin mencionar que va a pasar por delante de un centro hospitalario que ya recibe bastante tráfico”.

El concejal socialista tachó el proyecto presentado por el PP y Coalición por el Bierzo de “idea peregrina” que “está lejos de ser uno de los proyectos más avanzados de la historia de Ponferrada”, asegurando que “está más cerca de convertirse en la Ronda de la Matanza de San Andrés. Del barrio de San Andrés, concretamente”. Además, afirmó que incluso el equipo de gobierno “sabe de la poca viabilidad del proyecto y un ejemplo es que tienen previsto prohibir el acceso a camiones y autobuses, y no han aclarado si el autobús urbano podría circular”.

En opinión de Pedro Fernández, la idea presentada por el gobierno bipartito “no es una solución, sino que genera dos graves problemas, uno para el propio barrio de San Andrés, que verá cómo pasa de ser una zona tranquila a convertirse en uno de los cuatro únicos accesos para la zona alta, y el otro para las otras vías, que ya soportan mucho tráfico y verán cómo se intensifica”. En ese sentido, recordó que la finalización del Puente del Centenario provocó “el aislamiento del barrio de las flores –frente al parque del Plantío– y esta propuesta lo que va a hacer es dificultar mucho más el acceso al barrio y a la Universidad”.

Finalmente, los socialistas consideran que “este proyecto no tiene nada que ver con la valentía, sino con intentar lavar la cara a un pacto de gobierno del que no vemos nada y nos tememos que poco vamos a ver. Prometieron 22 millones de euros de inversión de la Junta de Castilla y León y, por el momento, no es que no haya llegado nada, es que no están ni reivindicando los compromisos que la Junta había adquirido, como son las viviendas sociales”.

Cabe recordar que este miércoles el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ya tachó de “barbaridad” el proyecto de desvío del tráfico por la calle Buenavista.