El PSOE hace balance del gobierno de Morala criticando su falta de transparencia

El PSOE de Ponferrada hizo balance este miércoles del primer medio año de gobierno de Marco Morala al frente del Ayuntamiento de la capital berciana en un desayuno en el que Olegario Ramón desgranó las actuaciones del bipartito PP-Coalición por el Bierzo, criticando la falta de transparencia del gobierno municipal y anunciando, además, su intención de llevar a los tribunales las dedicaciones exclusivas y las delegaciones de los dos concejales de Vox, a los que definió como “hologramas” que “no hacen absolutamente nada más que levantar la mano en los plenos para apoyar al equipo de gobierno”.

Ramón comenzó haciendo hincapié en que su intervención estaba basada en “datos objetivos y no en mentir y tergiversar, aunque está comprobado que las mentiras tienen más reditos electorales”. Su primer dato hizo referencia al paro en Ponferrada, constatando que “de enero a junio bajó en 847 personas y de julio a noviembre ha ido subiendo todos los meses hasta tener 260 parados más. Es un dato demoledor para quien se vanagloriaba de sus soluciones para traer empresas. Se ve que la alfombra roja la puso en sentido de salida”, ironizó.

El exalcalde aseguró que “volvemos a tiempos oscuros en Ponferrada”, haciendo referencia a supuestos tratos de favor y poniendo como ejemplos “el arreglo de un tramo de la calle Marcelo Macías donde tiene un negocio un exalcalde y para el que no consta una modificación en el proyecto” o que “hay personal en empresas concesionarias directamente relacionado con concejales”. “Esto no es ilegal”, aclaró, “pero no pasa el filtro ético”.

Cambios en el Plan de Sostenibilidad Turística

También criticó Olegario Ramón la modificación en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino puesto en marcha durante su mandato, especialmente en la retirada de fondos para el Casco Antiguo y el Plan Especial del Camino de Santiago que ahora se destinarán a la creación de un mirador y un museo de arte sacro en la basílica de La Encina, lo que definió como “un capricho del teniente de alcalde”.

En ese sentido, señaló la contradicción entre la negativa del Ayuntamiento a reparar el muro del cementerio de Valdefrancos alegando que es una propiedad privada y este proyecto: “¿Es que la basílica es pública?”, se preguntó.

Falta de transparencia y actitud dictatorial del alcalde

En cuanto al funcionamiento del día a día municipal, Ramón criticó la “actitud dictatorial” de Marco Morala durante los plenos y la falta de transparencia del equipo de gobierno, señalando que “siete concejales han convocado su comisión informativa por primera vez en diciembre, después de seis meses” y también que en la página web del Ayuntamiento han dejado de aparecer los contratos menores.

Asimismo, desveló que ante su pregunta sobre las diferencias entre la Zona de Bajas Emisiones proyectada por el gobierno socialista y el proyecto del actual equipo de gobierno, la concejala Lida Coca le remitió a una respuesta por escrito “porque no saben en qué se diferencian, pero ya se lo digo yo: en nada. Van a hacer la misma por las consecuencias que traería no hacerla, pero abren la calle Real para que parezca que no la hacen”.

Inversiones de la Junta de Castilla y León en Ponferrada

Olegario Ramón también dio por “incumplido” el pacto de gobierno entre el PP y Coalición por el Bierzo, ya que, recordó, el mirador de La Encina y la cubierta del colegio de Flores del Sil eran dos compromisos del acuerdo para que los financiara la Junta, aunque finalmente correrán a cargo de fondos europeos, el primero, y del propio Ayuntamiento, el segundo.

En el mismo sentido, criticó el cambio de ubicación de los terrenos para el nuevo centro de salud Ponferrada I, en la zona alta, insistiendo en que su traslado al antiguo cementerio del Carmen supondrá un retraso, ya que está prevista una nueva fase de excavaciones, lo que permitirá “una justificación a la Junta, que no tiene ninguna ilusión por inventir en el Bierzo”.

Abandono del medio rural de Ponferrada

En otro orden de cosas, Ramón acusó al Ayuntamiento de abandonar el medio rural, “un abandono selectivo, pero evidente”, señalando lo ocurrido con el cementerio de Fuentesnuevas, la bomba de agua de San Clemente y obras ya presupuestadas en Bárcena, Espinoso, Ozuela o San Andrés que no se han llevado a cabo, así como el “experimento” que, advirtió, “suprimirá líneas de transporte urbano en Campo, Bárcena y San Andrés”.

Siguiendo con los proyectos presupuestados, aunque en este caso ya dentro del casco urbano, Ramón criticó que “la mayoría” de las actuaciones que está llevando a cabo el actual equipo de gobierno corresponden a aquellas ya iniciadas en el anterior mandato, como la apertura de la calle Badajoz, la retirada de las carboneras de la MSP o las mejoras en el Mercado de Abastos, entre otras, y adelantó que “con los proyectos europeos pendientes les da para dos o tres años, casi todo el mandato”.

Finalmente, lamentó el abandono del proyecto del Bosque Urbano, que a su juicio tendría muchas posibilidades de salir elegido en la nueva convocatoria de fondos europeos, y aventuró que “el futuro va a ser peor”, haciendo referencia a los contratos de transporte urbano, recogida de basuras y limpieza viaria.

Dolido con Silvano

También hizo referencia Olegario Ramón a las recientes declaraciones tanto de Marco Morala como del presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, apuntando que “del alcalde me las podía esperar, porque sigue haciendo oposición a la oposición, pero en el caso del presidente me ha dolido porque nuestro comportamiento con la Deportiva fue más que correcto, siempre teniendo en cuenta que defendíamos los intereses generales de los ciudadanos, pero también reconociendo el papel del club como embajador de la ciudad y la comarca”.

Ramón recordó que el convenio se redactó porque “el club estaba en una situación alegal y nosotros la regularizamos. No se puede decir que fuera un comportamiento injusto cuando, junto a la obligación de pagar suministros, IBI y un canon por el uso del estadio firmamos un acuerdo de patrocinio por 181.000 euros anuales”. Eso sí, desveló que “no dimos el visto bueno a alguna propuesta urbanística de cambio de terrenos porque perjudicaba al Ayuntamiento”.