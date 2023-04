El PSOE de Cacabelos contradice a Canedo

Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

El PSOE de Cacabelos ha salido a desmentir el comunicado enviado este lunes por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Adolfo Canedo, en el que acusaba al equipo de gobierno de no convocar plenos municipales. "Precisamente el pasado viernes todos los grupos del Ayuntamiento recogieron la convocatoria de la Junta de Portavoces, el paso previo que marca la celebración de las comisiones informativas y del posterior pleno extraordinario", señaló la alcaldesa, Irene González.

González acusó a su vez a Canedo de "retorcer la realidad, siguiendo su modus operandi de lanzar acusaciones sin fundamento al equipo de gobierno", ya que cuando emitió ese comunicado ya había recogido la convocatoria de la Junta de Portavoces, como consta en el registro municipal.

"No entendemos cómo habiendo recibido hace tres días esta convocatoria, el PP se atreve a decir hoy públicamente que el equipo de Gobierno sigue sin convocar ninguno de los órganos municipales, porque es claramente mentira. Lo único que se nos ocurre es que sea una de sus pataletas, a las que por desgracia nos tienen acostumbrados, porque en el orden del día no se incluyen los augurios que vaticinaron a los pocos días de ser designada alcaldesa, en los que aseguraban que el único motivo para haber alcanzado un pacto de alcaldía entre el PSOE, IU y PSLFxC era repartirnos los sueldos, cosa que no ha sucedido", remató la regidora cacabelense.