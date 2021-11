Ayuntamiento de Borrenes. / AE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Borrenes, Alberto Prada, lamentó el rechazo del pleno este jueves a formar parte del Consorcio de Gestión Turística de Las Médulas que se firmará este viernes en Carucedo con el resto de integrantes, entre los que están la Junta de Castilla y León, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Instituto de Estudios Bercianos o los ayuntamientos de Carucedo y Puente de Domingo Flórez, entre otros.

Prada defendió el consorcio alegando que es “una iniciativa buena para Las Médulas en general y para el Ayuntamiento de Borrenes en particular” y recordando que, 24 años después de la declaración del paraje como Patrimonio de la Humanidad, “solo ofrece turismo sin más, pero salvo para algunos casos, no reporta ningún tipo de beneficio económico”.

“No firmar este protocolo y no pertenecer al consorcio nos aislará de todos, porque la propia Junta ha manifestado que seguirá adelante con él, participemos nosotros o no, así que es una oportunidad de oro para que podamos avanzar, después de 24 años de olvido por parte de la Junta de Castilla y León, que gobierna desde hace 30 años su partido, el Partido Popular”, finalizó el portavoz socialista.

Críticas del presidente comarcal

La decisión del Ayuntamiento de Borrenes también fue criticada por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, quien recordó que “estamos ante una oportunidad única para el desarrollo del paraje, después de 24 años de ostracismo y dejadez, y el alcalde de Borrenes, como siempre, sólo mira para su ombligo, para sus propios intereses, sin tener en cuenta el beneficio de todo el territorio. Y no vale mentir a la ciudadanía diciendo que el motivo de no firmar el protocolo es porque no se quiere que Priaranza o el IEB formen parte del consorcio; eso son excusas de mal pagador. Debería salir a decir cuál es la verdad de sus intenciones”.

Courel acusó al alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, de no haber hecho ninguna propuesta para Las Médulas “más allá de pedir hacer un aparcamiento en Orellán que sirva para que más y más gente vaya al Mirador y así hacer más y más rentable el negocio que supone la explotación de la Galería de Orellán; el resto siempre les ha importado un bledo. Es más, tienen el compromiso por parte de la Junta de hacerlo y, aun así, no les vale”.

Álvarez Courel sostiene que la actitud de Eduardo Prada es la misma que cuando Borrenes dejó de pertenecer a la Fundación Las Médulas: “Cuando algo no les interesa, se van”, aunque le recordó que ese abandono “no se puede hacer sin más, porque el Ayuntamiento de Borrenes adeuda, como mínimo, 15.000 euros a la Fundación, correspondiente a diversas cuotas que deben liquidar antes de dejar de pertenecer a la misma. Están incumpliendo la ley y tendrán que hacer frente a esos pagos, incluso con su patrimonio personal, si llegara el caso”.

Por último, el presidente del Consejo Comarcal aseguró que “hoy es un día agridulce para Las Médulas, porque una parte de este patrimonio, de este paraje, no quiere progresar. Están muy a gusto con lo que tienen y con lo que les reporta, algo a lo que no quieren renunciar sin importarles para nada el futuro de nuestra tierra”.