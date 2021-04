PSOE de Cacabelos: “No hay nada que agradecer al PP porque nunca ha habido acuerdo alguno de gobierno”

Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

El PSOE de Cacabelos ha salido al paso de las declaraciones del portavoz del PP, Adolfo Canedo, quien afirmó que este partido olvidaba el papel de los populares en el reconocimiento de la antigüedad laboral de sus ediles. “Nos piden que reconozcamos su labor, pero no encontramos motivos para ello. ¿Qué hay que agradecerles? ¿No poder trabajar para el municipio porque votan por sistema en contra de casi todo? ¿No avanzar en iniciativas en beneficio de Cacabelos y sus vecinos? ¿No tener representación en órganos supramunicipales como las Mancomunidades, la EDAR o el Consorcio a estas alturas de la legislatura? ¿Saben tanto el PP como ‘su socia’ del PSLF las consecuencias negativas que acarrea para el municipio no cubrir estos puestos? Así que no, no vemos motivos para agradecer la contribución del PP”, indican desde el PSOE.

En cuanto a la formación del equipo de gobierno, el PSOE de Cacabelos recuerda que que en junio de 2019 “el PP no disponía de la confianza del pleno municipal para obtener la alcaldía. Junior Rodríguez fue nombrado alcalde de Cacabelos no por la voluntad explícita del resto de grupos políticos, sino por la necesidad de no hacer alcalde el candidato del PP. Fruto de ello nace un Gobierno en minoría que, independientemente de colores políticos, necesitaba de la generosidad de todos para que pudiese desarrollar su labor al no existir una alternativa al mismo”.

“El PP manifestaba y se ofrecía exclusivamente por el bien del municipio a colaborar para hacer una legislatura viable, asumiendo su papel de oposición, que esperábamos realizase responsablemente. La realidad es que en estos casi dos años de legislatura lo único que han hecho es impedir al equipo de Gobierno sacar adelante la mayoría de iniciativas, como demuestran sus votos en contra de la casi totalidad de puntos a debatir en los plenos municipales”, indican.

“El PP no ha participado en la gobernanza”

Ante esto, quieren dejar “meridianamente claro” que el PP “no ha participado en la gobernanza de este municipio desde que Junior Rodríguez es alcalde, como dejamos también claro que lo que se acordó con el PP es que en ausencias de mayorías o más grupos municipales en las tareas de gobierno, como grupo mayoritario, representara al municipio en órganos supramunicipales. A esto y a nada más se restringían los acuerdos por aquel entonces, al margen del necesario diálogo para llegar a consensos en temas y asuntos de interés general”.

“Nos va a permitir el portavoz del PP, humildemente y con respeto, una sugerencia exclusivamente por el interés general del municipio (ya que no es capaz de conformar un gobierno alternativo). Si tanto le preocupa Cacabelos, déjenos desarrollar nuestra labor al actual gobierno de PSOE/IU con una oposición constructiva ante un escenario muy complicado. Sería conveniente para todos que cambiara su manera de entender la política desde hace ya 14 años en el municipio. Esto no va de agradecer o no, si no de ser consecuentes cada uno con el papel que ocupa”, apostillan.