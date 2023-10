El PSOE denuncia que la Junta pretende “desmantelar” la sanidad rural del Bierzo y Laciana

El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Javier Campos analiza la situación de la sanidad en El Bierzo

El procurador socialista berciano Javier Campos denunció este lunes que la Junta de Castilla y León “pretende desmantelar la sanidad rural del Bierzo y Laciana, y de toda la Comunidad”, cerrando aquellos consultorios que tengan menos de 50 cartillas asignadas.

Campos recordó que hay múltiples consultorios donde no se cubren bajas, vacaciones o que trabajan con menos personal del necesario y que esto derivará en su desaparición cuando se impulse la nueva ley con la que el Gobierno Autonómico pretende “blindar” la sanidad. “Ésta es una estrategia para eliminar demarcaciones que no les interesan bajo la premisa de que los servicios que no se dan no existen y, por tanto, no se puede blindar lo que no existe”, denunció hoy en una comparecencia.

“La realidad es que los médicos están derivando al ámbito urbano y que la previsión es que se cierren todos aquellos servicios médicos que tengan menos de 50 cartillas y por supuesto muchas de las pedanías de nuestros municipios dejarán de existir”, denunció.

Campos detalló la “lamentable” situación de muchos consultorios del Bierzo. Así, dijo que en Castropodame y Noceda del Bierzo no se hacen guardias; en Torre del Bierzo hay una plaza sin cubrir y tampoco se cubren las bajas; en Cacabelos no se cubren bajas ni vacaciones; en Sancedo hay servicios mínimos; y en Vega de Espinareda no se cubren bajas, vacaciones ni permisos, algo que, dijo, también ocurre en Cubillos.

Del mismo modo, denunció que en Benuza llevan desde el mes de julio sin médico; en Borrenes solo abren a días y en Páramo solo hay un médico de los dos que debería haber. Mientras, en Campo, hasta hace poco no se ofrecía cobertura sanitaria porque no había conexión a internet, y en Los Barrios o Columbrianos “no hay actividad”. “Todo esto va a acabar en cierres antes de aprobar esta ley. Está avisado en el pleno, no se blindará la sanidad tal cual la conocemos”.

Los procuradores socialistas han registrado una PNL para intentar frenar esta situación. “Instamos a la Junta de Castilla y León a articular y aplicar las intervenciones necesarias para que se garantice la atención sanitaria habitual en las zonas básicas de salud del Bierzo y Laciana ante contingencias laborales, de organización o de cualquier otra naturaleza”, explicó Campos.

Un año sin respuesta

El procurador socialista también denunció que llevan esperando más de un año a que el Gobierno autonómico les responda a una pregunta presentada en las Cortes de Castilla y León relativa a los tiempos medios de espera para operaciones en el Hospital El Bierzo, Atención Primaria o el estado de los centros de salud.

“Han tenido tiempo más que suficiente para tomar en serio nuestras preguntas y dar respuesta”, aseguró Campos, quien lamentó las últimas cifras de la lista de espera quirúrgica en el Bierzo, donde el tiempo medio de espera alcanza los 141 días, sin que las medidas aplicadas desde la administración hayan surtido el efecto deseado.

“No es lo que se esperaba después de la actuación que se había anunciado desde la Administración Autonómica para mejorar estos resultados. Tenemos que decir que es un tema muy complejo porque a la par que se hacen más operaciones se diagnostica más. Sería algo que hay que analizar de forma muy seria y rigurosa”, finalizó.

La Junta de Castilla y León habilitó operaciones en horario de tarde para intentar reducir esta lista y los tiempos de espera, aunque de momento no ha tenido el efecto deseado.