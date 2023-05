El PSOE destaca la valía de Andrés Arias “por tener como única meta luchar por los vecinos y vecinas de Noceda del Bierzo"

PSOE

El PSOE de Noceda del Bierzo, encabezado por el candidato a la Alcaldía, Andrés Arias Nogaledo, ha celebrado este jueves un acto para presentar las principales líneas de su programa de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, con el respaldo del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto a otros cargos como la senadora por León, Carmen Morán, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Francisco Díaz.Todos ellos han destacado en sus intervenciones la excelente preparación y las cualidades de Andrés Arias Nogaledo para convertirse en el próximo alcalde de Noceda el 28 de mayo.

El candidato a la Alcaldía ha agradecido el apoyo del PSOE de León y de Castilla y León en la presentación de su programa y ha asegurado que "la candidatura socialista de Noceda estamos comprometidos y afrontamos estas elecciones con mucha ilusión y ganas por mejorar nuestro pueblo. Vamos a luchar y a ser reivindicativos, porque por encima de las siglas políticas está Noceda y el bienestar de todos sus habitantes".

"Desde que te conozco, y ya hace tiempo, no te has cansado de luchar por conseguir un futuro mejor y de demostrar que el medio rural tiene futuro si se trabaja en ello. Y ahora, además de esa ilusión y ganas de trabajar desinteresadamente, tienes un programa ambicioso, con medidas que mejorarán esta zona y traerán las oportunidades que Noceda se merece, y que pondrás en marcha gracias al equipo que te acompaña", ha destacado Tudanca. "Necesitamos alcaldes como tú, que tengan un proyecto, que no se resignen a pesar de las dificultades, que escuchen las necesidades de sus vecinos y vecinas y que estén dispuestos a pelearse con todas las administraciones, las gobierne quien las gobierne, para lograr un desarrollo económico y social y hacer frente a ese azote del medio rural que es la despoblación", ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha asegurado que "es un orgullo que el PSOE en Noceda esté representado por Andrés, siempre al lado de las personas, escuchando sus necesidades y luchando por ellas". "Frente a la desidia de los que han tirado la toalla, de la derecha y la ultraderecha, el PSOE pondrá un dique de contención en los Ayuntamientos con candidatos como tú, y para llegar ahí tendrás el apoyo de todo el partido y de las instituciones superiores, porque el Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León seguirán siendo socialistas", ha sentenciado.

En la misma línea, la senadora por León Carmen Morán Franco, ha destacado el carácter “ruralista” del candidato, “un hombre joven pero sobradamente preparado, honrado y trabajador que ha demostrado que en el medio rural hay futuro para todo aquel que quiera residir aquí”.

“Es importante que haya un cambio en Noceda el 28 de mayo porque esta zona sí tiene futuro, pero necesita gente que quiera trabajar en esos cambios, que tenga ganas, que viva aquí y esté en contacto con el día a día de sus vecinos y vecinas, y esa persona es Andrés. Te necesitamos para que esta zona se convierta en el referente que merece”, ha afirmado el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Francisco Díaz.

La candidatura del PSOE para el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo está integrada por:

Andrés Arias Nogaledo

Luis Nogaledo Llamas

Victorina Álvarez Arias

Pedro López Molinero

Amable Díez Blanco

Rosalina Travieso González

Nuria Martínez González

Suplentes

Sergio Álvarez Álvarez

Ángel Arias Álvarez