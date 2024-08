El PSOE acusa al equipo de Gobierno de Ponferrada de “decir una cosa y hacer otra” en relación a la ZBE

El PSOE de Ponferrada asegura no “salir de su asombro” por “la falta de seriedad y sobre todo por el populismo con la que actúan nuestros actuales gobernantes municipales”.

Mabel Fernández ha señalado que “una cosa es lo que dicen y otra cosa muy diferente es lo que hacen. Y la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un ejemplo claro de esto.”

La anterior responsable de proyectos europeos, Mabel Fernández ha recordado que “tanto el PP como Coalición prometieron en elecciones que no iban a aplicar la ZBE socialista y la realidad es que la ZBE es exactamente la misma que planifico el PSOE. Dijeron que iban a hacer una ordenanza laxa y la realidad es que en esencia es la misma que planificaba el PSOE, tanto es así que utilizan la web y los videos que se realizaron en el anterior mandato para explicarla”.

Fernández continúa en la misma línea y explica que “primero dijeron que si no se aprobaba la ordenanza había que devolver el dinero y mientras comunicaban al ministerio que habían llevado a pleno la ordenanza y no se la habíamos aprobado por otro lado decretaban la paralización de los contratos para el suministro de los sistemas de información, gestión y control de la ZBE o de la señalización de la ZBE”

Además, desde el PSOE indican que “tenemos claro que están actuando de manera torticera, intentando enfrentar a ciudadanos con medias explicaciones y medias verdades y la mejor solución para que la ciudadanía vea que la implantación de la ZBE no conlleva ninguna restricción es que la pongan en marcha. Para que se pueda comprobar que tiene ventajas para los comerciantes, para los compradores y para los residentes de la zona. Desde el PSOE volvemos a pedirle que ejecuten las inversiones y pongan en marcha la zona de bajas emisiones que es más importante que aprobar la ordenanza”.

“Continúa señalando que no entendemos cómo en más de un año de gobierno no han conseguido instalar las pantallas y poner en marcha la sensorización de los aparcamientos, una medida muy beneficiosa para la zona. Lo único que están consiguiendo es que el dinero invertido en los sensores se tire, ya que ya hay muchas calles que se han quitado los sensores, lo que conllevará que al final se tenga que volver a gastar en algo que ya estaba colocado, como pasa en la C. Gregoria Campillo, pero no es la única”, aseguran.

Desde el PSOE consideran que “volver a llevar una ordenanza cuando no has alcanzado un consenso, cuando no has vuelto a hablar con el principal grupo de la oposición ni has avanzado en las inversiones que faltan por ejecutar en la zona de bajas emisiones es seguir haciendo el ridículo.

Por último le pide al equipo de gobierno que deje de enfrentar a la ciudadanía y manipularla y pongan en funcionamiento la zona de bajas emisiones, ni siquiera han aprobado un proyecto de la misma, que se pongan a trabajar y dejen de hacer ruido”.