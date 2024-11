El PSOE exige el cese de los dos concejales de Coalición por el Bierzo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, exigió este jueves el cese de los dos concejales de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso y David Pacios, responsables de las concejalías de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Salubridad y Protección Animal –Alonso–, y de Desarrollo Económico e Industrial, Comercio, Innovación y Escuela Taller –Pacios–.

La razón que esgrimió Ramón son los continuos incumplimientos del programa electoral de los bercianistas, comenzando por su proyecto estrella de soterrar la avenida del Castillo. El portavoz socialista recordó al alcalde que “no los necesitan para gobernar, porque no suman 13” y aseguró que “el PSOE estará ahí para echar una mano y llegar a acuerdos en temas importantes, como ya se ha hecho”.

En su alocución ante los medios, Olegario Ramón tachó a los ediles de Coalición por el Bierzo de “peligro público” y “perjudiciales para la ciudad”, y los acusó una vez más de estar en el equipo de gobierno con la única intención de “conservar su sueldo y sus puestos, que es lo que les mueve en política”.

Proyecto de la avenida del Castillo

Ramón recordó que Coalición por el Bierzo acudió a las últimas elecciones con el soterramiento de la avenida del Castillo como “propuesta estrella” de su programa, aunque “era una mentira a sabiendas y sobre ella construyeron su opción de gobierno, pero el tiempo ha desvelado lo que ya sabíamos, que era imposible”. El portavoz socialista continuó relatando que a Iván Alonso “le daba tanta vergüenza que llegó a decir que era un invento del PSOE” y reprochó al líder bercianista que, a pesar de todo, gastó “dinero de todos” en dos informes sobre el soterramiento.

“Se pueden hacer las cosas mal, fatal o como lo hace Coalición por el Bierzo”, aseguró, señalando que “después de mucho marear la perdiz, empezó a hablar de semipeatonalización para salir del paso”. En ese sentido, Ramón reprochó que los bercianistas “mintieron muchas veces en el número de coches que se iban a derivar por San Andrés y generaron incertidumbre, angustia y tensión en todo el barrio. Tratan mal a la gente del barrio e intentan dividirlos para enfrentarlos. No se puede hacer peor”.

Además, apuntó que el proyecto de semipeatonalización de la avenida del Castillo es “un desastre de gestión informativa” coronado por “la farragosa nota que se emite ayer, donde no lo explican realmente, pero se confirma que no va a haber esa derivación del tráfico por el barrio de San Andrés. Han faltado al respeto a los vecinos, también el alcalde, por no dar cuenta a la gente de lo que se va a hacer”.

Desigualdades en el medio rural

Por otro lado, Olegario Ramón se refirió a la actuación de Iván Alonso al frente de la concejalía de Medio Rural, asegurando que ha dejado que se perdieran inversiones consignadas en los presupuestos de 2023 para Espinoso, Bárcena, San Adrián y Ozuela, y acusándole de tener una “doble vara de medir” para las pedanías gobernadas por el bipartito y las del PSOE: “Algunas tienen importantes inversiones recurrentes y otras nada”.

En ese sentido, alertó sobre la posibilidad de que Peñalba de Santiago pierda su puesto dentro de los Pueblos más Bonitos de España por la ausencia de baños públicos, “una petición recurrente para la que el concejal no ha buscado solución”.

Finalmente, reprochó a Alonso hacer “cosas inexplicables” como la retirada del monumento de la rotonda de los ciclistas con el único objetivo, dijo, “de pasar a la historia como gestor, cuando es un peligro público”. Ramón recordó que ese monumento es una obra de Pablo Voces, “al que ha faltado al respeto”, y que la nueva escultura que se ubicará en la entrada de la ciudad por Montearenas costará 60.000 euros.

Críticas a David Pacios

El portavoz socialista también criticó la labor del concejal de Comercio, David Pacios, al quien recordó que “aún nos debe explicaciones sobre los gastos de esa Gala del Comercio que ya le hemos pedido en dos ocasiones”. También puso el foco en el Encuentro de Cofradías que tuvo lugar en la ciudad, asegurando que “sólo se enriquecieron los estómagos de los que vinieron de fuera”, ya que en su día se la habían ofrecido a él como alcalde y “costaba en torno a 30.000 euros y no vimos que tuviera repercusión alguna para la ciudad”.

Asimismo, señaló el “crecimiento exponencial” de los gastos menores, que alcanzan un millón de euros en tres trimestres, para exigir también el cese de Pacios.