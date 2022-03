El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, conversan con los miembros de la Mesa Fátima Pinacho y Diego Moreno antes de participar en la reunión de la Mesa de las Cortes. / R. Cacho

La vicepresidenta segunda de las Cortes y secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, se preguntó este lunes si hay un candidato a la investidura y exigió a Alfonso Fernández Mañueco que “dé la cara”, ya que consideró que su “desidia” y “pusilanimidad rayan la falta de respeto a esta tierra”.

“Semanas después Alfonso Fernández Mañueco sigue en la tumbona, su desidia no tiene un solo pase”, manifestó en declaraciones a los medios después de la reunión de la Mesa de las Cortes para el nombramiento del nuevo secretario general-letrado mayor de la institución parlamentaria.

Sánchez manifestó que el procedimiento se ha completado con la propuesta del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el pasado 18 de marzo, y exigió a Fernández Mañueco que “dé la cara y diga si es aun el candidato”.

“Sigue en la tumbona, no se sabe si en este momento hay un candidato a la investidura”, recalcó Sánchez, que se refirió a los momentos de crisis que se viven y que el país funciona porque hay un Gobierno estable que toma medidas, en referencia a las anunciadas este lunes por Pedro Sánchez.

A su vez criticó que el presidente en funciones no haya dado una respuesta al plan anticrisis planteado por el portavoz socialista, Luis Tudanca. “Esto está empezando a rayar la falta de respeto para con esta tierra y su gente, los castellanos y leoneses no se merecen la desidia y pusilaminidad de un candidato que no sabemos si será o no será después de haber puesto en marcha todo el procedimiento”, insistió.

Por último, se preguntó también “si queda alguien con sentido común en el PP”, recordó que hasta hace poco era un partido de estado y confió en que “igual alguien ha levantado la voz y ha dicho dónde van en Castilla y León y se hace un ejercicio de reflexión, igual se están pensando si meter en las instituciones a la extrema derecha”.