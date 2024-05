El PSOE de Fabero denuncia la actitud “derrochadora e inactiva” del Ayuntamiento

El PSOE de Fabero ha denunciado la actitud “derrochadora e inactiva” del Ayuntamiento después del pleno de organización llevado a cabo este lunes para ratificar el pacto de gobierno entre Independientes por Fabero, el partido de la alcaldesa Mari Paz Martínez, e Izquierda Unida.

Los socialistas aseguran que “los acuerdos aprobados en la sesión plenaria de julio de 2023 no han sido respetados”, en alusión al cambio de periodicidad de los plenos, que pasan a ser trimestrales en vez de mensuales, y la delegación de todas las competencias de los plenos a las juntas de gobierno.

Por otro lado, el PSOE señala la “hipocresía del equipo de gobierno, que a pesar de presumir de haber sido precisamente IU quien había logrado una rebaja considerable en las indemnizaciones a percibir tanto por el equipo de Gobierno como por el resto de concejales, eligiendo la opción de no recibir ninguna indemnización por asistencia a los órganos, el nuevo acuerdo contempla un régimen de indemnizaciones muy elevado, con un gasto anual que supera los 80.000 euros. Es una actitud derrochadora y muy poco previsora”.

De este modo, los socialistas faberenses consideran “muy grave no poder hacer frente al pago del IVA de las subvenciones” y temen “seguir desaprovechando oportunidades, teniendo en cuenta las pérdidas de más de un millón de euros en subvenciones por no poder pagarlas”, por lo que exigen al equipo de gobierno “transparencia y diálogo. No vamos a consentir ni a dejar de denunciar esta falta de gestión municipal”.