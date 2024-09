El PSOE de Fabero denuncia el retraso en la estabilización del empleo público temporal

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Fabero ha denunciado la demora en la estabilización del empleo público temporal por parte del equipo de gobierno local. Según los socialistas, este proceso, que afecta a 24 plazas, debe completarse antes del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que expira el plazo, pero a pocos meses de la fecha límite no se han producido avances significativos.

La oferta de empleo incluye dos plazas de funcionario, 18 de personal laboral fijo y cuatro de personal fijo discontinuo. “Parece que para el equipo de gobierno no es lo suficientemente importante, ya que quedan poco más de tres meses y no vemos que hayan avanzado mucho”, señalaron desde el PSOE, quienes criticaron la falta de justificación para el retraso.

En el último pleno municipal, los socialistas preguntaron al equipo de gobierno los motivos de este retraso, pero la única respuesta recibida fue que estaban “saturados de trabajo”. Para el PSOE, completar este proceso no solo reduciría la temporalidad laboral, sino que también facilitaría la creación de bolsas de empleo, por lo que consideran urgente cumplir con los plazos establecidos.

Además, el PSOE denuncia que el Ayuntamiento no ha respondido a un requerimiento del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que solicitaba información sobre el estado del proceso antes del 10 de septiembre. “Parece que el equipo de gobierno no sabe qué contestar o, directamente, no tiene justificación para el retraso”, subrayaron.