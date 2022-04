La vicepresidenta segunda de las Cortes y secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, analiza asuntos de la actualidad política de la Comunidad. / JL Leal

El Partido Socialista exigió este lunes al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que “pare cuanto antes el pacto de la vergüenza” en Castilla y León. “Ya hemos visto cómo el Partido Popular de España desprecia también al Partido Popular de Castilla y León y a su máximo responsable. Le desprecia la extrema derecha a diario, le chantajea y le arrodilla y, con él, a todos nosotros” afirmó la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez.

“El señor Feijóo, ya líder del Partido Popular, se avergüenza de los dirigentes del Partido Popular de Castilla y León y no quiere contar ni con uno solo de ellos para su núcleo duro de Dirección. No nos extraña. Podría ahorrarnos la vergüenza a los castellanos y leoneses parando el pacto de la vergüenza que se está, supuestamente, gestando en despachos”, insistió.

Ana Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del Partido Socialista de Zamora, junto con el secretario general provincial, Antidio Fagúndez, en una comparecencia ante los medios de comunicación para valorar las medidas adoptadas por el Gobierno de España para paliar la crisis provocada por el aumento de los costes de la energía y por la invasión de Ucrania.

Ana Sánchez, quien recordó que Núñez Feijóo aseguró que “jamás pactaría con VOX porque es malo para Galicia” y que “era mejor perder un gobierno que ganarlo con populistas”, cuestionó si “lo que es malo para Galicia ¿es bueno para Castilla y León?” y apostilló: “¿Sigue pensando lo mismo, ahora, que es el líder y tiene capacidad de gestión para parar el pacto de la vergüenza? Castilla y León no merece tanta indecencia e infamia. Le exigimos que pare cuanto antes el pacto de la vergüenza”.

"Intereses particulares"

La secretaria de Organización del PSOECyL acusó al presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de aplicar “intereses partidistas y personales que no solo arrodillan al Partido Popular, sino también los intereses” de los castellanos y los leoneses. “Después de casi tres meses, ¿se puede permitir Castilla y León estar sin gobierno? ¿Se lo pueden permitir las familias, los empresarios, los autónomos y los agricultores?”, preguntó.

“No tenemos Presupuesto autonómico, no podemos gestionar los fondos europeos, no podemos tramitar leyes en el Parlamento pero la crisis también afecta a los castellanos y a los leoneses”, añadió.

Ana Sánchez consideró que hay dos maneras “absolutamente antagónicas de afrontar una misma situación”, en referencia a los momentos de crisis económica y social agravada por los precios de la energía y la invasión de Ucrania. “Mientras el Gobierno de España adopta medidas, negocia en Europa y facilita la vida de quienes sufren dificultades, en Castilla y León no tenemos gobierno, el Parlamento está paralizado, Mañueco está sometido y humillado a la voluntad de la extrema derecha y acepta todos y cada uno de sus chantajes”, señaló.

En este contexto, recordó que Baleares “ha puesto sobre la mesa” 5,5 millones para el sector del transporte; Asturias ha implantado el incremento del bono social térmico y el adelanto del 90 por ciento de las ayudas de la PAC y que la Comunidad Valenciana ha puesto ayudas a la financiación para las expresas exportadoras. “Mientras tanto, según el último informe de Cáritas, ha aumentado un 54 por ciento el número de personas en exclusión social severa, llegando en Castilla y León a 225.000” subrayó.

“Pero a Mañueco le da exactamente igual. Solo le importa su sillón y su poder; nada, Castilla y León y los castellanos y leoneses. Sin gobierno y parado y bloqueado el Parlamento, nosotros tenemos que decir que estamos en nuestros puestos, trabajando. Luis Tudanca propuso hace días un plan detalladísimo con medidas anticrisis y no hemos obtenido respuesta. Mañueco está en la tumbona. No le importan las familias”, aseguró, además de apuntar que el PSOECyL ha registrado una proposición no de Ley “en ese parlamento que está bloqueado y que aún no tiene un gobierno a quien dirigirse pero los representantes legítimos de los ciudadanos”.

Por último, detalló los principales puntos del “plan de respuesta” a la crisis y destacó la propuesta de una bonificación complementaria de diez céntimos en determinados productos energéticos, garantizar en Castilla y León el adelanto del 90 por ciento de la PAC, ayuda extraordinaria para paliar la pobreza energética con 260 euros por familia, aumentar la dotación de ayudas de alquiler en 2022, bonificar un diez por ciento los billetes de transporte por carretera y ayudas a las entidades locales para el transporte urbano, nuevas ayudas complementarias para los trabajadores afectados por ERTE, ayudas para diversificar mercados internacionales y garantizar la liquidez de las empresas y un fondo extraordinario par autónomos y empresarios más afectados por la crisis.

“No puede ser que Castilla y León siga paralizada bajo la única responsabilidad los intereses espurios de Alfonso Fernández Mañueco. Tienen que desbloquear la investidura inmediatamente”, concluyó.