El PSOE pide lealtad a Coalición por el Bierzo para continuar con el pacto en Ponferrada

Olegario Ramón, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, mantuvo este lunes una reunión con su homólogo del partido en Ponferrada, Olegario Ramón, en la que le transmitió su preocupación por la salud del pacto de gobierno en la capital berciana ante la sucesión de desencuentros con su socio de gobierno, Iván Alonso, de Coalición por el Bierzo.

Por su parte, los miembros del PSOE ponferradino, entre los que se encontraban Carmen Morán y Mabel Fernández, manifestaron a Cendón su malestar por las "continuas salidas de tono" de los bercianistas, que "lejos de mostrar el apoyo a un trabajo bien hecho cuestionan e incluso se desmarcar de las decisiones y las actuaciones que se están llevando a cabo, como por ejemplo de la recuperación del Alvia Ponferrada-Madrid, o el Proyecto Europeo de Sostenibilidad Turística en Destino".

Según Morán, "en el PSOE apreciamos señales preocupantes de que en Coalición por el Bierzo están inmersos en cálculos electorales y que están intentando reivindicar un papel de utilidad que no se corresponde con la realidad" y apunta que "somos los primeros que queremos y apostamos por ser reivindicativos con la búsqueda de soluciones a los problemas de los y las ponferradinas, pero también consideramos que un miembro del equipo de gobierno no debería ponerse de perfil. Está claro que no nos conformamos pero lo que se debe reconocer es que estamos mejor que antes".

Por ello, Carmen Morán pide a Coalición por el Bierzo "la misma lealtad con la que el PSOE actúa", poniendo como ejemplo "el último incidente que se produjo con las obras en Salas de los Barrios, donde el PSOE, lejos de echar la culpa al concejal responsable de Medio Rural, intervino para solucionar el problema que tenían los vecinos y salvaguardar los intereses del propio consistorio".

Buena salud del pacto

A pesar de estos desencuentros, los socialistas ponferradinos tranquilizaron a Cendón sobre la salud del pacto de gobierno, insistiendo en que "el PSOE de Ponferrada siempre ha cumplido con la palabra dada y seguirá haciéndolo", si bien al mismo tiempo Carmen Morán pidió al resto de socios del equipo de gobierno que "no busquen fantasmas donde no los hay", advirtiendo a Coalición por el Bierzo de que "no actúe bajo un cálculo electoral, porque si quiere romper el pacto o buscar una situación que sea insostenible, no solo deberá dar cuenta a los miembros de su partido, sino a todos los ponferradinos que sufrirán la inestabilidad política cuando están en marcha actuaciones de gran calado e interés para la ciudadanía".