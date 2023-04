El PSOE de León acusa el “oportunismo y la falsa moral” del PP al anunciar la no aplicación de la ZBE en Ponferrada "sabiendo que es obligatorio"

La senadora nacional Carmen Morán apunta que se trata de “un anuncio electoralista vacío y sin fundamento” por parte del PP, “que terminará perjudicando a los vecinos del Bierzo porque no es real”

Carmen Morán. / QUINITO

El PSOE ha criticado “el oportunismo y la falsa moral” del candidato del PP en Ponferrada, Marco Morala, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en referencia a los anuncios sobre la no aplicación de la ‘Zona de Bajas Emisiones’ de los últimos días.

En concreto, Morala expresó en referencia a las grandes líneas de lo que será el programa electoral del Partido Popular para las elecciones municipales del 28 de mayo en la capital berciana la promesa de no aplicar la ZBE. “Se trata de un anuncio electoralista vacío y sin fundamento que terminará perjudicando a los vecinos del Bierzo porque no es real. No se puede ir contra las directrices de la Unión Europea”, ha explicado la senadora socialista Carmen Morán. Morán ha insistido en que "es imposible ir a contracorriente de la línea de actuación de toda Europa, que además es obligatoria por ley para los municipios de más de 50.000 habitantes”.

“Nuestro alcalde Olegario Ramón ya ha explicado que la línea que marca Europa es esa y por eso el Ayuntamiento ha aprovechado que se convocan ayudas europeas para cumplir lo que manda la Unión Europea y convertirlo en una oportunidad de mejorar una zona amplia de la ciudad”, ha insistido la política berciana. “Tenemos que valorar que en todos los lugares donde se ha hecho ha tenido un resultado positivo. Ponferrada puede ser más habitable, más saludable y revitalizar de manera exponencial el comercio local", ha añadido Morán.