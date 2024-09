El PSOE señala motivos puramente económicos para la inclusión del godello en la DO Rueda

El procurador socialista berciano en las Cortes de Castilla y León, Javier Campos, atribuyó este viernes a motivos puramente económicos la decisión de la Junta de permitir la inclusión del godello entre las variedades explotables por la Denominación de Origen Rueda, advirtiendo de que de llevarse a cabo esta iniciativa “derribarán los precios del vino godello, abocando a nuestras explotaciones al cierre, porque a ellos les resulta más fácil producirlo”.

Campos apuntó que la modificación del pliego de la DO Rueda le permitirá utilizar hasta un 25% de uva godello, lo que supone 4.250 hectáreas de las 17.000 de uva blanca que tiene esta Denominación de Origen, mientras que en el Bierzo sólo hay plantadas 600 hectáreas de godello. “En dos años, la DO Rueda podría producir siete veces y media más vino godello que el Bierzo”, aseguró.

Javier Campos criticó que “Rueda dice que no pretende usurpar la identidad y lo va a dejar como una variedad secundaria, pero eso es una mera declaración de intenciones. La realidad es que el precio del godello duplica al del verdejo y esa es la verdadera realidad de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no hacen lo mismo con la mencía? Porque en ese caso ocurre todo lo contrario y su uva vale el doble que la nuestra. Es un cinismo exorbitado por parte de la DO Rueda”.

Asimismo, el procurador socialista también arremetió contra la consejera de Agricultura, María González Corral, que en sede parlamentaria aseguró que “el godello es de todos”. “Hay que ser lerdo y sinvergüenza para pronunciarse de esta manera en un pleno, porque desde ese punto de vista tan insensible también podríamos decir que el cochinillo es de todos, a vér que dicen en Segovia, o el pimentón de la Vera, o el cerdo de Guijuelo… Así, una a una, todas las marcas de protección que tenemos en Castilla y León”.

En ese sentido, Campos recordó que “para eso están las figuras de protección, para proteger las particularidades de los territorios. Esto va de respetar las identidades, y tanto la Junta de Castilla y León como la DO Rueda están faltando al respeto a los bercianos“.