El PSOE de Páramo del Sil niega “falta de gestión” en su primer año de mandato

La alcaldesa de Páramo del Sil, la socialista Alicia García, negó este miércoles “falta de gestión” en su primer ejercicio de mandato tras las críticas de la oposición del PP que habló de un año “penoso”.

García aseguró que cuando tomaron posesión se encontraron un municipio “totalmente abandonado” y con un saldo en cuentas de 1,8 millones de euros que, “aunque parece mucho no es tanto teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ha ingresado este municipio a lo largo de muchos años y que hay que tener un equilibrio presupuestario”, dijo. García añadió que hay muchas cosas por hacer, como por ejemplo sustituir todas las redes de saneamiento que están “obsoletas”.

Por otro lado la regidora reconoció que algunos vecinos han colaborado en la limpieza de parques y jardines, como desveló la oposición. Y es que las reiteradas lluvias han hecho crecer en exceso las hierbas y no tienen personal suficiente. “Se han hecho ‘facenderas’ como se hacían antiguamente y no pasa nada. Es también una forma de gobernar, implicar a los vecinos, que conozcan la realidad”, aseguró.

García acusó al PP de “montar un circo” e “insultar” al equipo de gobierno de forma reiterada, como ocurrió en el último pleno municipal que la oposición asegura que va a impugnar. “Se quejaban de que no había comisiones informativas, pero los técnicos municipales dijeron que no era necesario. El pleno está grabado y se puede ver. Fueron ellos los que se levantaron y abandonaron la sesión”, explicó la regidora quien cree que el PP se fue de la sesión solo para no debatir la moción contra la ley de Concordia promovida en las Cortes.

La alcaldesa también cree que el PP “hace ruido” para evitar que se hable de otros asuntos, como de la cantidad de ordenanzas municipales que no actualizaron durante su mandato y que ahora hay que poner al día. “Son ellos los que nos insultan. Creo que se lo tienen que hacer mirar”, concluyó.