PSOE y Podemos piden al Ayuntamiento que recupere los Puntos Violeta tras la agresión sexual ocurrida en Ponferrada

La socialista Susana Rivada critica el comunicado del equipo de gobierno "colgándose una medalla que no les corresponde"

Presentación de los puntos violeta en las fiestas de La Encina 2022. / EBD

El PSOE de Ponferrada y Podemos emitieron este sábado sendos comunicados condenando la agresión sexual ocurrida en las últimas horas en la capital del Bierzo y mostrando su apoyo a la víctima, al tiempo que piden al Ayuntamiento que "reflexione" y recupere los Puntos Violeta para las fiestas de La Encina.

Desde el Partido Socialista, la concejala Susana Rivada valoró la actuación de la Policía Municipal, señalando que "están fuera de toda duda y sabemos que cumplen con su labor de manera ejemplar", añadiendo que "lo que sí ponemos en duda es el trabajo del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, que es claramente deficiente en materia de igualdad y suspende en feminismo".

En este sentido, Rivada criticó el comunicado emitido por el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, al considerar "lamentable que el concejal ponga el foco en la labor de la policía para evitar ponerlo en las últimas decisiones que ha tomado el gobierno del PP y Coalición por el Bierzo, asumiendo los postulados de Vox, como son la eliminación de los Puntos Violeta".

La concejala socialista insistió en que "en lugar de primero apoyar a la víctima, mostrar su repulsa y condena y señalar las acciones que desde el ejecutivo se van a poner en marcha para evitar que estos hechos vuelvan a suceder, mandan una nota de prensa colgándose una medalla que no les corresponde para que la ciudadanía no lo relacione con que han decidido eliminar los Puntos Violeta del dispositivo especial de las fiestas".

Rivada pidió al Ayuntamiento que reconsidere su postura y recupere los Puntos Violeta, ya que estos "no solo sirven para acompañar a las mujeres en el caso de que hayan sufrido algún tipo de agresión, sino que tienen una función preventiva y disuasoria. En los puntos de atención de los que tanto presumen, lo único que se va a hacer es atender a víctimas, es decir, crear puntos de información y atención, cuando la labor del equipo de gobierno es poner en marcha medidas de prevención, es decir, actuar antes de que las agresiones se produzcan. Por no mencionar lo repulsivo que resulta que equiparen el robo de una cartera o un móvil con una agresión sexual".

Podemos recuerda el trabajo de los Puntos Violeta

Por su parte, la exconcejala de Igualdad, Lorena González (Podemos), criticó tanto la eliminación de los Puntos Violeta como la negativa de que se hayan producido agresiones en años anteriores, recordando que "el año pasado, en uno de los conciertos del auditorio, los Puntos Violeta actuaron cuando un joven lanzó un chachi de bebida sobre su novia en una discusión. La mujer no quiso denunciar pero la policía fue avisada por las voluntarias, por lo que les consta este hecho. El anterior, en las fiestas de Cuatrovientos hubo una agresión sexual a una menor. El anterior se tuvo que escoltar a una joven hasta su domicilio desde el recinto ferial al estar siendo acosada por su expareja. No sólo las agresiones que acaban en denuncia, que son las mínimas, deben ser consideradas para decir eso de que en Ponferrada no se han producido agresiones. Es mentira".

González reiteró que estos puntos tienen una importante función disuasoria: "Estos espacios de apoyo y prevención no solo brindan acompañamiento y orientación a las víctimas de agresiones sexuales, sino que también tienen un impacto significativo en la concienciación y prevención de la violencia machista. Recortar apoyo y recursos públicos para combatir esta lacra es ponerse del lado de los agresores. La violencia machista existe y necesita recursos específicos aunque PP, Vox y CB lo nieguen. Cuando habíamos avanzado tanto y eramos un municipio referente en toda España, el gobierno de Morala nos está devolviendo a la cola".

Lorena González también expresó su apoyo a la víctima y mostró su rotunda condena a esta agresión.