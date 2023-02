PSOE, Podemos y Ciudadanos: “Nada que celebrar, nada que aplaudir”

Acto institucional del XL Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (Ciudadanos) afirmaron hoy, en este 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que no hay “nada que celebrar” ni “nada que aplaudir”, no solo del discurso del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, sino de estos meses de “funesto gobierno” de Partido Popular y Vox. Los procuradores de la bancada socialista no aplaudieron el discurso de Pollán, que finalizó con un “viva Castilla”, “viva León”, “viva España” y “viva el Rey”, pero tampoco lo hicieron en el Grupo Mixto, Pablo Fernández, Francisco Igea y Pedro Pascual, aunque sí lo hizo la parlamentaria de Soria Ya, Vannesa García, “por educación y respeto”.

En declaraciones posteriores, Tudanca explicó que su grupo respeta las instituciones pero añadió que Vox “está empeñado en cargárselas”, a la vez que censuró que en su discurso Pollán olvidara la igualdad, la violencia de género o los desequilibrios. “Claro que estamos orgullosos de nuestro patrimonio y de nuestra historia, pero ya está bien de hablar del pasado, y no del glorioso, sino del oscuro”, argumentó. “No había nada que aplaudir y poco que celebrar”, zanjó en declaraciones recogidas por Ical, aunque sí subrayó la importancia de la celebración de la “pequeña constitución” de los castellanos y leoneses, que definió como “ambiciosa y avanzada” y las posibilidades de presente y futuro de la Comunidad para lo que cuenta con las herramientas del Estatuto de Autonomía.

Del discurso de Pollán, significó que “acepte el marco jurídico” pero, a continuación, arremetió contra Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo “por dar el mando” de las Cortes y la Vicepresidencia de la Junta a Vox en un “claro retroceso” de derechos y libertades y deterioro de los servicios públicos.

Degradación y ruina

En la misma línea, Pablo Fernández criticó que desde la formación de “este funesto gobierno de PP-Vox” se ataca a la mitad de la población, como las mujeres, “se desprecia” a colectivos vulnerables, “se quiebran consensos”, “se ataca” el Diálogo Social y a los sindicatos y “se degradan las instituciones y la convivencia”.

“Han convertido estas Cortes en una cochiquera, en una pocilga, es injustificable”, censuró el procurador morado, por lo que recalcó que “no hay nada que celebrar” en el día de hoy, que incluso calificó de “triste” porque “a diario se mancilla, pisotea, conculca y vulnera” el Estatuto de Autonomía.

Según Pablo Fernández, “las políticas deletéreas” de PP y Vox, donde se detuvo en “datos económicos catastróficos” y en la perdida de población, llevan “a la ruina” de la Comunidad y degradan las instituciones con “el beneplácito y hasta el regocijo” del Partido Popular.

Hooligan y populista

“No vamos a aplaudir a quien es uno más del equipo de hooligan y populistas que llevan las riendas, mientras Mañueco calla”, espetó Francisco Igea, que lamentó la apelación de “filibusterismo parlamentario” esgrimido por Carlos Pollán y subrayó que a las Cortes se viene a debatir y ejercer el control del Ejecutivo, sin que ocurra, en su opinión, ninguna de las dos cosas.

Igea aludió a cambios en el Estatuto, en relación a la regulación electoral, y se refirió a como se incumple el principio de cohesión que recoge la máxima norma, lo que, en su opinión, ha llevado a que surjan partidos localistas.

Sin esperanza y olvido

Por primera vez Soria Ya se sienta en el hemiciclo con tres procuradores y su representante Vanessa García, no estuvo en el acto el portavoz de su grupo, Ángel Ceña, afirmó que vieron con esperanza el nacimiento de la Comunidad ante “el olvido” de los distintos gobiernos centrales, pero ahora ven una autonomía “centralista” y “a dos velocidades”.

“Soria está en la periferia de Castilla y León, pero Valladolid está cada vez más lejos de Soria”, lamentó García, que aseguró que los sorianos se sienten “profundamente castellanos”, pero a la vez señaló “la decepción” cuando presentan iniciativas que pueden ser “buenas” y no salen adelante.

Los incumplimientos llevan a la desigualdad

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, aseguró que los incumplimientos del Estatuto llegan a la desigualdad, como remarcó que ocurre en su provincia, y lamentó la falta de consenso que se vive en las Cortes que haya impedido en este día entregar la Medalla de la institución.

Pascual insistió en las diferencias por vivir en un sitio u otro de esta Comunidad, como se siente él como abulense, y enumeró algunos de los artículos del Estatuto que no se cumplen, entre ellos el relativo a la cohesión y equilibrio entre los territorios o la descentralización. “No todo tiene que estar en Valladolid”, apostilló.