El PSOE de Ponferrada propone actuaciones por casi 9 millones para el presupuesto de 2024

Propuesta del PSOE para el presupuesto de Ponferrada 2024. / QUINITO

Este jueves el PSOE de Ponferrada ha presentado su propuesta para el presupuesto de 2024. El exalcalde de la capital berciana, Olegario Ramón, ha querido incidir en “la diferencia de hacer las cosas entre unos equipos de gobierno y otros”, asegurando que el equipo de gobierno actual les ha pedido la propuesta “vía email y con un plazo de 15 días para hacerlo”. Ante dicha petición, los socialistas solicitaron la documentación necesaria para elaborar la propuesta “y ni siquiera se nos contestó a ese documento”.

Antes de anunciar punto por punto la propuesta que tiene el PSOE de Ponferrada para los presupuestos del año que viene, Ramón ha querido “desmontar” una de las razones que alega el equipo de gobierno para decir que no pueden llegar puntuales a los presupuestos, que es que no están elaborados los presupuestos generales del Estado. En esta línea, el portavoz de la oposición asegura que “es evidente que no tienen experiencia porque si no, sabrían que ellos mismos en octubre remitieron la información para calcular la cantidad de participación en tributos del Estado y ellos mismos dieron cuenta de ello en un punto de un pleno en noviembre”, señaló. “Eso es un cálculo, porque luego viene la liquidación definitiva. Las liquidaciones definitivas están viniendo con un mínimo de 2 años de retraso. Este argumento que utilizan es a bote pronto”, sentenció el exalcalde.

Propuesta del PSOE de Ponferrada para el presupuesto 2024

El equipo socialista ha calificado su propuesta como “una propuesta importante”, ya que asciende a 8 millones 659 mil euros, “sabedores de que habrá que negociar y que toda esta propuesta no va a ser asumida por el equipo de gobierno”, señala Ramón. “No es que no sea necesario todo lo que incluimos, que lo es, pero habrá que ir presupuesto a presupuesto”, dice.

A modo de resumen, la propuesta de los socialistas se centra sobre todo en los temas “que realmente preocupan a la gente”, como son la salud, el desarrollo económico, el empleo y la conectividad. De esta forma, proponen una segunda fase para la eliminación del fibrocemento en la traída general por un importe de 500.000 euros. También incluyen en la propuesta una primera fase de desarrollo del suelo industrial en la zona del Cylog, además de la adecuación de las viviendas de la antigua casa de los maestros de Navaliegos , “que no sabemos muy bien por qué se ha paralizado ese tema porque había consignación presupuestaria de algo más de 180.000 euros para tres viviendas, y proponemos 340.000 euros para tener 6 viviendas de uso social, para jóvenes, para personas con problemas de poder adquisitivo, en situación de exclusión, de violencia de genero, etc.”.

Los socialistas creen también que es “importante” la mejora de captación de agua en Santa Lucía, ya que “con los incendios se hizo un arreglo provisional pero necesita un arreglo definitivo”, proponiendo 200.000 euros “que probablemente no llegarán”. Otra de las propuestas que aparece en el escrito del PSOE de Ponferrada es la segunda fase de la avenida América, “no podemos empezar las calles y dejarlas”, a lo que designan 200.000 euros.

Listado completo de la propuesta del PSOE de Ponferrada para el presupuesto 2024

Ronda Sur (1 fase) 4.000.000,00

Eliminación de las redes de fibrocemento (2 fase de la traida general) 500.000,00

Desarrollo industrial de la zona CYLOG 500.000,00

Rehabilitación Casco Histórico 392.000,00

Adecuación viviendas de las antiguas casas de los maestros de Navaliegos 340.000,00

1 fase del Camino Francés (entronque con la C/ Ronda Norte) 300.000,00

Mejora de la captación del agua en Santa Lucia 200.000,00

2 fase de la Avenida de América 200.000,00

Remodelación aceras Avd. Asturias 200.000,00

Línea eléctrica de media tensión en el alto del Corón (Peñalba) 170.000,00

Plan Especial del Camino de Santiago Francés 143.000,00

Ampliación Cementerio de Fuentesnuevas 120.000,00

Eliminación pozos negros en Dehesas 100.000,00

Camino de Bárcena al Pantano (1ª FASE) 100.000,00

C/ Real de Espinoso de Compludo (1ª FASE) 100.000,00

Plaza tras el centro cívico de Cuatrovientos (aledaña a la Pz de los Caños) 100.000,00

Aceras de la Calle Vista Alegre (1 fase) 100.000,00

Renovación de contenedores 100.000,00

Renovación Plaza Mallorca de Flores del Sil 100.000,00

Asfaltado y adecuación de las aceras Calle Real de Fuentesnuevas (1 Fase) 100.000,00

Finalizar la Calle Extremadura 60.000,00

Continuación de las aceras en la C. La Cemba 50.000,00

Adecuación de la parcela delante de la Iglesia del Buen Pastor 50.000,00

Acondicionamiento parking de San Clemente y punto de caravanas 50.000,00

Reconstrucción del edificio de La Fragua de San Esteban de Valdueza 50.000,00

Arreglo Paseo de Las Eras (más anchura) Columbrianos 50.000,00

Urbanización Calle del Estanco Fuentesnuevas 50.000,00

Urbanización C. San Ginés de Compostilla 50.000,00

Urbanización y arreglo de la C. Cabo Finisterre (lateral del CEIP Compostilla) 50.000,00

Renovación plaza San Clemente de Valdueza 45.000,00

Plaza de San Adrián 40.000,00

Reparación muros de contención de San Clemente 40.000,00

Reparación del firme Paseo arbolado de la Calle Real 40.000,00 de Columbrianos

Construcción de aparcamiento en la C/ Batalla de Baylen 35.000,00

Instalación parque infantil en La Era de Bouzas 30.000,00

Unidad de Día Rural de Bárcena 25.000,00

Asfaltado acceso al pueblo Bouzas 25.000,00

Arreglo ronda exterior de Peñalba de Santiago 20.000,00

Bomba de agua de San Clemente de Valdueza 19.000,00

Arreglo camino del cementerio en San Esteban de Valdueza 15.000,00