El PSOE de Ponferrada tacha de “proyecto faraónico” el Centro de Innovación y Emprendimiento

Los socialistas aseguran que "no vemos el trabajo, no vemos los proyectos de futuro y no vemos la supuesta ilusión de la que presume este equipo de gobierno que es el más caro de la historia"

Reunión de la ejecutiva municipal del PSOE de Ponferrada, correspondiente al mes de enero de 2024. / PSOE Ponferrada

El PSOE de Ponferrada ha tenido este lunes la reunión de la Comisión de la Ejecutiva Municipal del mes de enero. Entre otros asuntos, se informó de los dos últimos plenos del mes de diciembre. La portavoz de la ejecutiva, Mabel Fernández, ha señalado que ha acabado 2023 y “hemos confirmado que los presupuestos de Ponferrada no se han aprobado, nos han dado diferentes excusas cada cual más peregrina pero la realidad es que el PP anuncia y no cumple. Lo que hemos constatado es que 2024 no va a traer la rebaja de impuestos y tasas que anunciaron en campaña y que la única rebaja que la ciudadanía va a notar es la tasa de Gersul que aprobó el PSOE, sin el apoyo del PP”.

Mabel Fernández continúa señalando que “lo que también estamos empezando a constatar es que vuelve la vieja política del PP: de aprobaciones de sectores urbanísticos para su desarrollo y de proyectos faraónicos como el que quieren presentar a los fondos europeos. Bajo el nombre de centro integrado del ecosistema de innovación y emprendimiento en el territorio, nos quieren hacer creer que un nuevo edificio es una medida para luchar contra el paro y mejorar la actividad económica de la ciudad”. Mabel indica que “el PP se sigue equivocando, en lugar de desarrollar políticas públicas ponen ladrillos, en lugar de hacer vivienda social construyen un edificio de innovación cuando ya se puede disponer de él en las instalaciones de la CIUDEN”.

Además, se informó de la reciente visita del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente. Los socialistas de Ponferrada se felicitan por el anuncio no solo de la licitación del estudio para la búsqueda de la solución al nudo del Manzanal, sino por las “importantes” inversiones en materia ferroviaria que permitirán una mejor comunicación del Bierzo y lo harán más atractivo.

La ejecutiva también se interesó por el apartadero ferroviario de La Placa, barrio que también visitó el ministro, para conocer de primera mano el proyecto que se inició en el mandato de Olegario Ramón, con una “importante” inversión y que se convertirá en el primer paso de la plataforma logística intermodal y permitirá que Ponferrada no se quede fuera del corredor del eje atlántico.

Son dos ejemplos de “dos grandes inversiones que va a ejecutar el gobierno de Pedro Sánchez y vienen a saldar la deuda histórica con nuestra comarca y con Ponferrada y que demuestran el compromiso con nuestra tierra”. Para la portavoz de la ejecutiva esa es la gran diferencia: “mientras el gobierno de la nación va cumpliendo sus compromisos, del PP en la Junta de Castilla y León aún no tenemos noticias. La lluvia de millones que iba a llegar a Ponferrada de la mano del gobierno de PP, CxB y VOX, ni está ni se la espera.”

Por último, la ejecutiva municipal del PSOE también fue informada del “supuesto trabajo que están realizando los concejales de VOX, del que informó esta semana pasada el alcalde Morala”.

A juicio de Mabel Fernández, “o bien han copiado el análisis del plan estratégico que se elaboró durante el mandato de Olegario Ramón y en ese caso resulta obsceno los más de 5.000 euros que cobraron cada uno en diciembre o bien han hecho un análisis cuando ya existía uno hecho por técnicos profesionales y en ese caso también resulta obsceno los más de 37.000 euros que cobra cada uno de ellos al año por no hacer nada más que sustentar el gobierno actual”.

Para finalizar, Mabel Fernández señala que “desde el PSOE de Ponferrada no vemos el trabajo, no vemos los proyectos de futuro y no vemos la supuesta ilusión de la que presume este equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que es el más caro de la historia de Ponferrada, una corporación donde todos los concejales, salvo los del PSOE, cobran una buena dedicación. Y esto, se puede comprobar en la propia web municipal.”

“A pesar de que el alcalde anunció una rebaja de los sueldos políticos, la realidad que es tozuda con las mentiras es que si se comparan estos 6 meses de gobierno de Morala con los últimos 6 del gobierno de Olegario hay una diferencia de más de 61.000 euros que nos cuestan a toda la ciudadanía, lo que va a suponer en los 4 años en los que estén gobernando medio millón de euros más”, concluye Fernández..