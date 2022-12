El PSOE reclama a la Junta que apueste por el patrimonio industrial de la provincia

Central térmica de Compostilla II. / QUINITO

El secretario comarcal del PSOE en el Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, mostró este viernes su "asombro y perplejidad" ante las declaraciones del senador 'popular' Antonio Silván respecto a la recuperación de las torres de refrigeración y la chimenea del grupo 3 de la central térmica de Compostilla II, señalando que "ahora parece importantísimo salvar el patrimonio industrial y minero del Bierzo cuando en los siete años en los que estuvo gobernando el PP no hicieron nada para conservarlo. Por ejemplo, la central térmica de Anllares ya no existe".

En la misma línea, el secretario provincial de los socialistas, Javier Alfonso Cendón, recordó que la Junta podría haber tomado una decisión similar a la de Compostilla con las instalaciones de La Robla o Velilla, y señaló que "la firme voluntad de mantener el patrimonio industrial se demuestra con un proyecto serio y una dotación presupuestaria, con un plan de viabilidad y un plan de financiación".

Por su parte, la senadora socialista Carmen Morán asegura que "la Junta no se ha propuesto mantener este conjunto de un modo planificado, ya que no incorporó informes técnicos al respecto en el expediente de autorización de desmantelamiento, que se resolvió favorablemente por el Miteco el 29 de junio de 2020, cuando las competencias para tratar el interés desde el punto de vista patrimonial son de la Junta". La parlamentaria señala también que el ejecutivo autonómico "no trasladó en ningún momento su deseo de mantener Compostilla como patrimonio industrial, a través de su participación en el proyecto Futur-e de Endesa, porque sabía que si la incluía tenía que explicar cómo pagarlo".

Falta de presupuestos

Los socialistas hacen hincapié en que el futuro de Compostilla II no se ha incluido ni en los presupuestos autonómicos ni en los fondos europeos, y Cendón se pregunta: "¿"l PP ha contemplado su inclusión en el Fondo de Transición Justa o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que son los dos fondos regionales en los que las comunidades autónomas añaden lo que quieren financiar con fondos europeos?".

En ese sentido, Gerardo Álvarez Courel recuerda que el Consejo Comarcal "es un firme defensor del patrimonio industrial del Bierzo y por eso todas las mociones que se han llevado para preservar y conservarlo han sido aprobadas por unanimidad, pero siempre teniendo en cuenta que ese patrimonio requiere de inversiones económicas", y puso como ejemplo las partidas destinadas a la nueva Térmica Cultural o el Museo de la Energía en los Presupuestos Generales del Estado.

Por todo ello, Javier Alfonso Cendón insta a la Junta a que "se deje de postureo e hipocresía política, ejerza sus competencias y proteja el patrimonio industrial reflejando esta voluntad en sus presupuestos".