El PSOE repetiría victoria en Ponferrada y podría gobernar en minoría

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, en el Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El barómetro de Sigma Dos para CyLTV vaticina para Ponferrada una nueva victoria del PSOE en las próximas elecciones del 28 de mayo. Los datos indican un aumento de uno a tres concejales, obteniendo entre 10 y 12, que en la mejor horquilla le permitirían gobernar en minoría. En el escenario menos favorable, los socialistas podrían reeditar una alianza con Coalición por el Bierzo, que repetiría dos representantes, y con Podemos, sumando el edil que lograría en el mejor de los casos la formación morada. Si no fuera así, la coalición para alcanzar los 13 concejales en los que se sitúa la mayoría absoluta también podría ser viable con el apoyo del Partido Regionalista del Bierzo, que ya ha apoyado los presupuestos del actual equipo de gobierno y sacaría un edil en el resultado más favorable.

No obstante, las opciones citadas no condicionan que, en función de las negociaciones, Coalición por el Bierzo y Partido Regionalista de El Bierzo pudieran apoyar al Partido Popular, que obtendría entre 8 y 10 concejales en la mejor horquilla y podría sumar los dos con los que Vox irrumpiría en el arco político como la tercera fuerza más votada. Ante esta situación no son descartables hipotéticos acuerdos del bloque de la derecha con UPL, Coalición por el Bierzo o Partido Regionalista del Bierzo.

En porcentajes de estimación de voto, el PSOE es el partido más votado, aglutinando el 36,9 por ciento de los votos y creciendo casi cinco puntos respecto a los comicios de 2019. El PP reuniría el 29,6 por ciento de los votos, lo que implicaría un incremento de casi siete puntos. Vox entraría en la Corporación como tercera fuerza con el 7,6 por ciento de los votos, tres décimas más que Coalición por el Bierzo, que perdería casi dos puntos. El Partido Regionalista del Bierzo también experimentaría un descenso de dos puntos y medio con un porcentaje de votos del 4,8 por ciento, cifras similares a las que alcanzarían UPL, un 4,7 por ciento, y Podemos, 4,5 por ciento, lo que también implicaría un descenso de más de dos puntos y medio. Las tres formaciones tendrían la posibilidad de entrar con un representante. Por su parte, Ciudadanos y Unidad Social de Electores Bierzo dejarían de tener los dos ediles que lograron en 2019 y se quedarían sin representación.

La evolución de estimación de voto atendiendo a los datos del sondeo de Sigma Dos para CyLTV del pasado mes de marzo refleja un crecimiento del PSOE en un concejal, de acuerdo con el estudio. El PP también aumentaría ganando dos en el mejor de los casos. Verían reducida su representación Podemos y el Partido Regionalista del Bierzo y USE, que desaparecería. Vox y Coalición por El Bierzo saldrían reforzados, así como UPL. Ciudadanos confirmaría su salida del Ayuntamiento. El sondeo actual de mayo refleja un relevante porcentaje de indecisos. Los más dubitativos son quienes en 2019 votaron a Ciudadanos con un 53,3 por ciento, seguidos de USE Bierzo con un 41,2 por ciento. Es significativo también el número de indecisos del PP (30,7 por ciento) y del PSOE (24,6 por ciento).

El PSOE aglutinaría votantes de USE Bierzo (41,1 por ciento) IU (26,7 por ciento), Podemos (23,8 por ciento), Coalición por el Bierzo (10,1 por ciento) y Ciudadanos (9,2 por ciento). El PP absorbería a los electores de Ciudadanos (32,5 por ciento), Vox (23,6 por ciento), Coalición por el Bierzo (23,5 por ciento) y Partido Regionalista del Bierzo (11,9 por ciento). El 15,7 por ciento de quienes apoyaron a Coalición por el Bierzo votaría a UPL.

En cuanto a fidelización, el PRB y el PSOE son los partidos que más voto retienen, con el 64,1 por ciento y el 62,4 por ciento respectivamente. Después se sitúan Vox (53,1 por ciento) y el PP (51,4 por ciento), seguidos de IU (46,1 por ciento), CxEB (45,1 por ciento) y Podemos (36,7 por ciento).

Líderes locales

Olegario Ramón (PSOE), actual alcalde de Ponferrada, es el líder político con mayor grado de conocimiento con el 88,6 por ciento, seguido de Tarsicio Carballo (PRB) con el 82,0 por ciento. Marco Morala (PP) tiene una notoriedad del 63,9 por ciento, seguido de Iván Alonso, de Coalición por el Bierzo (61,2 por ciento), en tercera posición. Lorena González, de Podemos, ocupa la cuarta posición, con el 42,9 por ciento, y Manuel Ferreiro, de UPL, la quinta con el 32,8 por ciento. El grado de conocimiento del resto de líderes es inferior al 30 por ciento.

En lo que a la valoración se refiere, ningún aspirante a la Alcaldía aprueba. La mejor nota la consigue Tarsicio Carballo (PRB), con un 4,8. Obtienen la misma puntuación en el examen de los ciudadanos de Ponferrada, un 4,6, Manuel Ferreiro (UPL), Olegario Ramón (PSOE), Marco Morala (PP) e Iván Alonso, de Coalición por el Bierzo. Javier Arias, de Ponferrada Contigo, saca un 4,5 y Lorena González y Patricia González, de Podemos y Vox respectivamente, un 4,4.

En cuanto a la participación y motivaciones, el 44,5 por ciento de los electores de Ponferrada votarán pensando exclusivamente en el contexto municipal, mientras que un 38,8 por ciento lo hará también considerando la situación nacional. Por electorados, son los votantes que en los comicios anteriores apoyaron a Podemos quienes irán a las urnas con un pensamiento más centrado en la clave municipal.

Respecto a la movilización, los electores de entre 45 y 64 años son los más predispuestos en el momento en que se realiza la encuesta. Quienes votaron al PP son quienes muestran más interés en votar el 28-M.

Preguntados sobre su opinión acerca de cómo está actualmente Ponferrada, cerca del 60 por ciento considera que está mal o muy mal. El 37 por ciento estima que la situación es buena o muy buena. La visión negativa se aprecia en todas las franjas de edad, percepción similar especialmente entre quienes votaron en 2019 a Vox, PP y Ciudadanos.

El barómetro es fruto de 500 entrevistas a través de asistencia telefónica asistida por ordenador (CATI), realizadas del 10 al 17 de mayo entre la población residente en Ponferrada mayor de 18 años. El error de muestreo absoluto se puede acotar por ±4,2 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento, y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas.