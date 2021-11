El PSOE exige a PP y Cs que dejen de hacer “política rastrera” con la Sanidad berciana y cumplan su compromiso con la radioterapia

El procurador Javier Campos revela que el único responsable de que El Bierzo no cuente con el servicio es Mañueco y tacha de "actitud hipócrita" el comportamiento del PP y Cs

El procurador Javier Campos. / QUINITO

El procurador Javier Campos ha contestado a las declaraciones de la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, que ha confirmado el compromiso del acelerador lineal en El Bierzo. Desde el PSOE, Campos asegura que Muñoz “obvio que el único responsable de que no se haya instalado la radioterapia es su presidente Fernández Mañueco y cargando las culpas contra Ciudadanos al exigirles el mantenimiento de unos plazos administrativos de los que se desentienden para que el servicio avance”.

“Exigimos a PP y Cs que dejen de hacer política rastrera con la Sanidad berciana, ellos mismos dijeron que con la Sanidad no se juega, pero ahora la utilizan para echarse los trastos a la cabeza, para culparse los unos de las incompetencias de los otros y perjudicar a los más necesitados. El único responsable real de que no haya radioterapia es de quién la ofreció: Fernández Mañueco”, ha sentenciado Campos.

El político socialista ha tachado de “hipócrita” la actitud del Gobierno de la Junta, “que el año pasado ya alardeaba con establecer la radioterapia en el Hospital del Bierzo, pero con un presupuesto mísero. Si la partida estuviera ejecutada, ahora estaríamos hablando de 990.000 euros para este año”, ha destacado Campos, añadiendo que Mañueco “incumple indignamente la resolución de las Cortes en la PNL en la que se aprobaba la compra del acelerador lineal”.

“Nos quieren vender que el difunto Cs es el responsable de que esos presupuestos sean exiguos con El Bierzo, quieren echar más leña a su fuego particular, pero les rogamos que no utilicen un tema tan sensible y delicado como la radioterapia. Sean dignos y honestos porque la ciudadanía es más lista de lo que se piensan en sus filas y más pronto que tarde les sacarán del Gobierno de la Junta de Castilla y León”, ha finalizado el procurador socialista.