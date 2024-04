El PSOE suplica a Sánchez que no abandone y le envía su aliento: “No puedes rendirte”

El PSOE celebró este sábado un Comité Federal que se centró en mensajes de apoyo a Pedro Sánchez para que continúe al frente del Gobierno y del partido recordando que en el pasado los socialistas ya han superado otros momentos “difíciles”.

La primera intervención corrió a cargo de la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien le animó a seguir adelante porque en la derecha “no pueden salirse con la suya”.

A su llegada a la reunión, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió a Sánchez, que escuche el “aliento” de los miles y miles de manifestantes y garantizó que no van a dejarlo sólo. “No tenemos derecho a rendirnos. No lo tenemos ninguno, porque esto merece la pena y porque tenemos que seguir al frente de esa mayoría social que nos necesita”, afirmó acompañado por la vicesecretaria Virginia Barcones y la responsable de Organización, Ana Sánchez.

Ya en el interior de Ferraz, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, incluso le recordó el pasado terrorista que sufrieron los dirigentes en el País Vasco y que tuvieran en mente a los que sufrieron cárcel, exilio o fueron asesinados en cunetas y paredones.

Una línea que también apuntó el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando reconoció que él también se ha preguntado varias veces si “merece la pena” dedicarse a la política. Entonces, contó que siempre se acuerda de su abuelo Antonio que sufrió cárcel y vejaciones y le lleva a pensar que su sufrimiento es “mucho más liviano que el suyo”. “No puedes rendirte y entregarle a la derecha lo que busca, la cabeza del secretario general del PSOE”.

“No puedes permitirlo”, exclamó Puente y pidió a todos que “empujemos a nuestro secretario general a que el lunes vuelva con nosotros haciendo historia de la buena”.

El líder de PSC, Salvador Illa, que interrumpió la campaña electoral en Cataluña para acudir a la reunión interna en Madrid, comentó que “nada mas ilusión” le haría que “contar” con la “presencia, apoyo, y participación” de Sánchez en la campaña y “cuánto antes”.

“Pedro, quédate, contamos contigo para todos los desafíos que tenemos por delante”, resumió la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que fue ratificada como cabeza de lista de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo.

Mientras en el interior de la sede del PSOE se encadenaban intervenciones en apoyo de Sánchez, en la calle de Ferraz y las inmediaciones se iban concentrando miles de personas, que según la Delegación del Gobierno fueron 12.500, algunos procedentes de Castilla y León, desde donde partieron al menos 13 autobuses con militantes del partido y a los que se unieron otros dirigentes.

Cerca de las 12.30 horas, el secretario de Organización, Santos Cerdán, tomó la palabra para dar por concluido el Comité Federal para que sus miembros pudieran salir a la calle a saludar a los concentrados en Ferraz entre gritos de “Pedro, quédate”. En el exterior, también se coreó el ‘No pasarán’ y ‘El pueblo unido, jamás será vencido’, además de canciones como Quédate x Algo me gusta de ti de Quevedo y Bizarrap; Perra, de Rigoberta Bandini, Pedro, de Rafaella Carrà, y La Internacional como broche final.