Los socialistas en la Villa del Burbia han hecho público el malestar ante lo que denuncian que es el abandono de algunas zonas del municipio de Villafranca del Bierzo. “Mientras en el centro se contratan empresas externas para lavar las calles en los alrededores el abandono y la dejadez, son la tónica dominante. Las calles y plazas de un pueblo son la cara de quien lo gobierna” explican.

También ponen el ejemplo del Paseo del río Burbia donde denuncian que se encuentra abandonado con barandillas rotas, baldosas sueltas o ausentes, agujeros en el firme etc. Resaltan que la falta de personal no vale ya desde el Grupo Socialista se les pidió aumentar el Presupuesto en contratación y reducir el de fiestas propuesta que no salió adelante recalcan en nota de prensa.

Respuesta del alcalde

El alcalde del Villafranca, José Manuel Pereira no ha tardado en salir a responder a la oposición tras estas denuncias. “Me sorprende estas palabras por parte del PSOE porque son bien conscientes en las fechas en que estamos y que sólo contamos con cuatro trabajadores para estas tareas. Las constataciones veraniegas se van a realizar la próxima semana a través de la Junta de Castilla y León. Se están realizando trabajos de mantenimiento en muchos de los pueblos del municipio para que los vecinos puedan disfrutar de las diferentes fiestas. Es una etapa esta de verano complicada para nosotros y estamos teniendo que priorizar. Me duele porque están críticas son injustas y fáciles de hacer. Quiero aclarar que nosotros queremos atender a todos los vecinos del municipio y ellos saben qué hacemos todo lo posible para que sea así. Por cierto quiero recordarles que hemos contratado a una empresa privada no solo para el lavado de las principales calles sino para todas las del municipio. Nos hemos visto obligados a realizarlo de esta manera ante esta situación. Además no voy a permitir que dejen en mal lugar a los trabajadores que están realizando un trabajo excelente y sobresfuerzo”.