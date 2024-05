El PSOE y Vox tumban la ZBE de Morala y Alonso

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada rechazó hoy, con los votos en contra de PSOE y Vox, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propuesta por el equipo de gobierno formado por PP y Coalición por el Bierzo. Previamente, el plenario desestimó las alegaciones presentadas por los socialistas al inicio del debate, con las que buscaban un último intento de dar su voto favorable a la ordenanza.

Dichas alegaciones contemplaban adaptar los límites de los niveles de riesgo a los niveles recomendados por la Unión Europea, adelantar la entrada en vigor del régimen sancionador al 1 de enero de 2026 e implementar un sistema de restricciones a la circulación progresivo en caso de superar los límites máximos, de manera que en el primer día se prohibiera circular a los vehículos sin distintivo, en el segundo a los de distintivo B y en el tercero a los de etiqueta C, añadiendo la gratuidad del transporte público.

El debate de esas alegaciones estuvo marcado por el enfrentamiento entre los portavoces de CB, Iván Alonso, y el PSOE, Olegario Ramón, que en ocasiones llegó a lo personal. El bercianista reprochó que la propuesta presentada por los socialistas era “descomunal” y excedía los límites de una modificación al uso, además de insistir en que su partido no va a traspasar la “línea roja” de adelantar la entrada en vigor de las sanciones. Alonso aseguró que la propuesta del PSOE era “irreal, una broma de bajas emisiones” y aconsejó al grupo socialista que “igual ganaban más si cambian de portavoz”. Por su parte, desde el PP, Lidia Coca afeó a Ramón no haber presentado dichas alegaciones en la comisión informativa en la que se trató la ordenanza de la ZBE: “Ha tenido tiempo para decirlo antes, en cinco minutos no se pueden analizar tantos datos técnicos”, al tiempo que aseguró que el socialista hacía demagogia con la contaminación: “Ponferrada no es Madrid”.

En su turno de respuesta, Olegario Ramón recordó que “hace más de un mes hicimos públicas nuestras peticiones y la respuesta del alcalde, a los pocos minutos, fue un no, esa es su reflexión”. Asimismo, aseguró que sus propuestas “básicamente proponen los criterios de la Unión Europea, ni siquiera los de la OMS, que son más restrictivos” y acusó a Iván Alonso de “no leer nada y hacer el ridículo hablando del parking de Pérez Colino, que ya está en la ordenanza”. Además, rechazó las acusaciones del equipo de gobierno basadas en sus supuestas intenciones de multar: “Ustedes mismos tienen un estudio con cuántas multas va a haber por la ZBE, que estima una recaudación de unos 4.000 euros en tres años, cuando el Ayuntamiento recauda actualmente más de tres millones al año en multas”. Finalmente, insistió en que “si no se superan los límites no hay multas y ustedes mismos dicen que esos límites se superan muy pocas veces”, por lo que acusó al equipo de gobierno de “enrocarse en lo inexplicable para poder decir que la suya no es la ZBE de Olegario Ramón”.

No a la ZBE propuesta por PP y CB



Tras rechazar por 14 votos a 11 las modificaciones propuestas por el Partido Socialista, el debate de la propia ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones comenzó con la intervención de Vox, cuya portavoz, Patricia González, aseguró que “somos el único partido que mantiene las promesas hechas en la campaña electoral” y preguntó al resto de partidos si “¿ustedes se pondrían una soga al cuello por 3 millones de euros? ¿Por qué ahogar entonces al comercio del centro?”. González afirmó que “la ZBE genera desigualdad, el que pueda permitirse un coche adecuado, perfecto, ¿y el que no? No les he visto a ustedes nunca ir en bici. Admitan que la ZBE es un error y que el PP deje de ser la derechita cobarde“, finalizó.

Desde Coalición por el Bierzo, Iván Alonso defendió que “nuestra propuesta es perfectamente aplicable, no es restrictiva y cumple la normativa. Es una manera positiva e inteligente de resolver esta cuestión“, y pidió al PSOE “huir del victimismo de que nos vamos a morir todos. No hay grados de contaminación importantes en Ponferrada”. Por otro lado, aseguró que en las negociaciones por la alcaldía del pasado verano, Olegario Ramón “nos propuso elevar los límites al máximo” y contestó a las pasadas declaraciones del portavoz socialista sobre su sueldo dándole las “gracias por sacarme del arroyo y quitarme el hambre”.

La portavoz del PP, Lidia Coca, comenzó su alocución agradeciendo el trabajo de los técnicos municipales “por saber convertir los problemas en una virtud”, asegurando que “esta ordenanza es positiva y busca solucionar un problema para el comercio y la economía. Ponferrada no es Madrid ni es Pekín y no es necesario perjudicar más ni limitar más“.Coca recordó también que el parque móvil actual de Ponferrada cuenta con algo más de 49.000 vehículos, de los que “sólo 1.500 tienen etiqueta 0 o ECO”, y afirmó que la ordenanza “también piensa en la salud y en una Ponferrada limpia y no contaminante” y apuntó que “tenemos la conciencia muy tranquila y devolver los 2,5 millones de euros será responsabilidad de quien vote en contra”.

Por su parte, Olegario Ramón reprochó al equipo de gobierno que “lo lógico antes de traer un tema de este calado al pleno es asegurarse los apoyos” y les acusó de ser “temerarios sólo por salirse con la suya. La ordenanza podría salir hoy aprobada perfectamente, ¿no pueden modificar su criterio cuando se les dan razones para ello? Admitan las propuestas que les doy y les cedo la patente de que esta es su Zona de Bajas de Emisiones, no sean tan imprudentes, esta situación no tiene sentido”.

A pesar de su último alegato, la propuesta fue votada con el resultado de 13 votos en contra (PSOE y Vox) por 12 a favor (PP y CB), con lo que la ordenanza de la ZBE propuesta por el equipo de gobierno pasó a mejor vida.