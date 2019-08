Puente de Domingo Flórez protagoniza este año la ofrenda a la patrona del primer mosto del Bierzo

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez protagonizará este domingo la ofrenda del primer mosto que los viticultores de la comarca hacen a su patrona, Santa María la Real, en la iglesia parroquial del monasterio de Carracedo. El acto “sencillo y amable”, como lo describió el párroco de Carracedo, Jesús Álvarez, arrancará con la pisada de uva en el exterior del templo, con el que se conseguirá el mosto, que el alcalde de Puente, Julio Arias, acercará en una jarra para colocarlo a los pies de la Virgen. Al respecto, Álvarez valoró el buen momento del sector vinícola y del turismo enológico en la comarca como un elemento importante en la lucha contra la despoblación tras el fin de los “años dorados del carbón”. “Tenemos que volver a mirar la tierra, que ha sido el sustento histórico de este territorio”, aseguró el párroco, que destacó el “enorme trabajo” desarrollado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo. Por su parte, la presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello, destacó el vínculo histórico del monasterio de Carracedo con el sector vinícola, una actividad que “ayuda a fijar población”. “Lo que tiene raíces siempre se queda”, aseguró Bello, que aseguró que el enoturismo es otra de las puntas de lanza que se trabaja desde la asociación Autóctona del Bierzo. Tras una reorganización de su junta directiva, la asociación espera dos ayudas adjudicadas por Junta y Diputación de León, que suman un valor de 80.000 euros. En cuanto a la vendimia de este año, Bello avanzó que “ahora mismo no se pueden hacer previsiones”, más allá de la constatación de que el envero se ha retrasado, lo que repercutirá en las fechas de la cosecha. “Es absolutamente imprevisible”, afirmó la presidenta de la DO, que lamentó que la climatología “se está torciendo” en los últimos días, con la entrada de lluvias y nieblas que pueden favorecer la aparición de plagas de hongos. Por último, Arias recordó que Puente de Domingo Flórez es un municipio con una “tradición vinícola de autoconsumo” que en los últimos años trata de recuperar este sector de actividad, con la puesta en marcha de dos nuevos proyectos empresariales relacionados con el vino. En ese sentido, el regidor destacó la antigüedad de las cepas y la presencia de un terreno con alto contenido de pizarra como elementos diferenciadores de la zona.