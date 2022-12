Los monumentos de Ponferrada superan las 5.000 visitas en un puente de diciembre “flojo” para los hoteleros

Museo del Ferrocarril / QUINITO

El Castillo de los Templarios y los museos de Ponferrada (los municipales, excluido el de la Energía, contabilizaron 5.108 vivistas durante las primeras jornadas del mes de diciembre, jalonadas por la festividad de la Constitución (en la que la entrada fue gratuita) y la Inmaculada. Esto supone un ligero incremento respecto a las visitas de 2021, cuando unas 4.800 personas se acercaron a disfrutar del patrimonio museístico ponferradino.

El grueso de las visitas se las lleva la Fortaleza Templaria de la capital del Bierzo, con 3.541 visitantes durante el puente de diciembre. El resto, 1.567 entradas, se registraron entre los museos del Bierzo, de la Radio y del Ferrocarril. En este último, se realizaron visitas teatralizadas que introducían al visitante en el fragor de la Ponferrada industrial de inicios del siglo XX.

Flojo en la hostelería en el puente de diciembre en Ponferrada

Los hoteles y hostales de Ponferrada notaron un bajó respecto a otros años y a sus expectativas en cuando a ocupación y pernoctaciones en este tipo de establecimientos. Si bien en algunos casos se señala que se alcanzó el 75 por ciento en la primera parte del puente (los días 2, 3 y 4), tras ello transmiten cálculos que están entre el 50 y el 60 por ciento, en aquellos casos consultados por este periódico.

Algunos de ellos señalan que la colocación de las fiestas (en martes y jueves) no ayuda al turismo interior y otros añaden que, además, no se organizó el día de puente igual en todas las autonomías, lo que dificulta (al variar entre colegios y universidades) que haya una movilización masiva. Las cifras no han llegado a las del año pasado y no se han cumplido las expectativas. Ha sido “flojo” o al menos “más flojillo que otros años”, dicen aludiendo, en algunos casos, también a la mala previsión del tiempo.

De cara a la Navidad, en los hoteles y hostales recuerdan que se trata de una fiesta muy familiar en la que la ocupación de camas no es alta. En cuanto a las reservas, se alude a cifras más o menos similares a las de otros años, según los casos; y en cuanto a las reservas de mesas para comidas y banquetes sí se ven con optimismo registros que rozan e incluso superan los de 2019.