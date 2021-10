La Junta licitará por 250.000 euros la reparación del puente de las Rozas del ‘Ponfeblino’

Puente de las Rozas, en las inmediaciones de Villablino, en una imagen de 2021. / LD

La Junta de Castilla y León se encuentra en estos momentos, tal y como ha podido conocer Laciana Digital, ultimando la redacción del proyecto para la reparación del puente ferroviario del embalse Las Rozas, en Villablino. Próximamente las esperadas obras, que tendrán un coste estimado de 250.000 euros, saldrán a licitación después de que muchos órganos pidieran el arreglo inmediato de la infraestructura, fundamental para el desarrollo del tren turístico Ponfeblino y para otros planes de índole industrial en los que trabaja la empresa ARMF, adjudicataria de los talleres ferroviarios de Villablino.

Cabe recordar que las continuas crecidas en el cauce del río Caboalles han ido provocando sucesivos daños en el estribo nordeste del puente. Y el responsable de la compañía ARMF, Manel Ramos, ha solicitado a la Junta, que ante la previsión de la crecida de las aguas del pantano, adopte medidas preventivas ya sea “mediante una escollera provisional o bien solicitando a Endesa, concesionaria del aprovechamiento del embalse, que no eleve el nivel de agua del pantano hasta la cota del estribo del puente”.

Ramos considera “conveniente” que la colaboración público-privada “lo sea de verdad. Que sea activa y dinámica”. Se refiere a que exista “un intercambio fluido de información hacia los dos sentidos”. También cree que se podrían estar perdiendo “oportunidades de atraer inversores privados al territorio” porque “todavía no se ha sustanciado una seguridad jurídica firme -respecto al compromiso de las administraciones con el Ponfeblino- más allá de declaraciones de buenas intenciones, a las que estamos muy agradecidos” pero, continúa diciendo, “se necesita dar pasos firmes porque la zona necesita esos acuerdos firmes”.

La licitación de las obras del puente de las Rozas



El proyecto para la rehabilitación de la infraestructura deberá ser sometido, tal y como en su día explicó la Junta de Castilla y León, a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil “ya que sin la misma no puede llevarse a cabo”. Además impondrá las condiciones constructivas y de ejecución que considere necesarias y que serán de obligado cumplimiento.

Desde el primer momento, la administración incidió en que “no se trata de una obra de emergencia pues no hay riesgo para las personas”. En este sentido, la administración autonómica ha recordado que, a día de hoy, esta infraestructura no presta servicio y por lo tanto, no hay circulación ni puede haberla. “Es evidente que no existen problemas de funcionalidad ni de seguridad”, recalcó la Junta, al tiempo que insistió en que “ante cualquier posible eventualidad y aunque la estructura no está comprometida, se procedió a señalizar la prohibición de paso e impedir el mismo”.