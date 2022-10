Pujol: “Pequeños despistes han hecho que se nos escapen puntos”

El lateral de la Ponferradina explicó su situación en el equipo tras estar con un pie fuera en verano: "Salgo de cada entreno sabiendo que he dado el máximo"

Ricard Pujol. / SDP

El lateral izquierdo de la Ponferradina, Ricard Pujol, habló este miércoles sobre su situación en el equipo después de haber estado con un pie fuera durante el mercado de verano, su debut la semana pasada ante Las Palmas y su titularidad ante el Racing de Santander en El Sardinero.

El defensa catalán explicó que cuando el club le comunicó la posibilidad de salir “había poco tiempo de mercado e intentamos hacer lo mejor para las dos partes, porque siempre nos hemos entendido bien. Al final se vio que me tenía que quedar, pero el club nunca me cerró la puerta del vestuario. Yo dije que iba a hacer lo posible para ayudar a la salida, pero si me quedaba iba a darlo todo por el equipo, y así está siendo”.

Pujol aseguró que “siempre que salgo del entrenamiento sabiendo que lo he dado por todo, luego es el entrenador el que decide quién juega”, y ante la posible vuelta de Moi Delgado a la titularidad afirmó que “seguiré trabajando como el que más porque la Ponferradina no entiende otra forma de hacer las cosas”.

Sobre la situación del equipo después de seis jornadas seguidas sin ganar, el lateral zurdo de la Deportiva lamentó que “pequeños despistes han hecho que se nos escapen puntos. Es algo que estamos intentando corregir para no volver a cometer los mismos errores. El equipo siempre piensa en ganar, a pesar de la dinámica que estamos teniendo”.

Respecto a la próxima jornada, en la que la Ponferradina visitará el campo del Andorra, Pujol señaló que éste es un equipo que “plantea siempre un estilo de juego muy peculiar que a los rivales les cuesta. Estamos trabajando desde el primer día qué hacer para ganarles. Es un equipo al que no le quema el balón y ante eso hay dos posibilidades: esperar a que cometan un error y aprovecharlo o quitarles la pelota. Ya veremos qué decidimos hacer”.