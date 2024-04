Punk y rock en La Vaca con Princesas, We Care Less y Jipis Atómicos

La sala La Vaca de Ponferrada acoge este viernes, 26 de abril, el concierto de los bercianos Princesas y We Care Less, acompañados esta vez por los madrileños Jipis Atómicos, una descarga de punk y rock que dará comienzo a las 21.30 horas con entradas a 5 euros.

Princesas ofrecerá así su segundo concierto después de su debut en el Morticia semanas atrás, mientras que We Care Less continúa presentando su disco Losing is an achievement (when you’re not a winner). Por su parte, Jipis Atómicos se presenta en Ponferrada como “una banda bastarda a medio camino entre el punk rock, el hardcore y los Monty Python”.