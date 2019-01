¿Qué es la declinación solar?

Hay ideas y conceptos que en el ámbito científico son conocidos desde hace siglos, pero que a nivel del ciudadano corriente son aún informaciones que suena “ a chino”. Mi afán es acercar a la calle los conocimientos científicos y por ello hablaré (más bien escribiré) sobre el concepto de declinación solar. Los llamados globos terráqueos que desde hace muchas décadas han existido en España en los centros de enseñanza más elementales, están construidos de tal modo que el eje de giro de la Tierra, está inclinado o caído hacia un lado. En consecuencia un plano perpendicular a ese eje citado (plano del Ecuador), en vez de aparecer paralelo a la mesa en la que se suelen colocar las esferas terrestres está formando un cierto ángulo. Es un ángulo cuyo valor es de 23,5º.

Me parece muy afortunada esa idea de representar a nuestro planeta con el eje de giro caído 23,5º a un lado, porque en efecto es una representación mucho más acertada a la realidad, que si no se hiciese así. El asunto es que en la práctica La Tierra se mueve en torno al Sol en plano (la eclíptica) que es similar al plano de las mesas en las que se sustentan habitualmente los globos terráqueos de los colegios. Al moverse en torno al Sol en ese plano (eclíptica) resulta que los rayos del Sol a veces forman con el plano del Ecuador un ángulo que llega a alcanzar los 23,5º como máximo. Esto ocurre justamente en el instante en que se inicia el invierno o el verano. Para no dejar cabo suelto alguno digamos que esos 23,5º son tales si se miden en un plano que sea a su vez perpendicular al plano del La Eclíptica.

Otras veces los rayos solares discurren de modo paralelo a este plano es decir forman exactamente 0º. Hay dos instantes en el año en que debido a que La Tierra gira en torno al Sol los rayos del este astro discurren totalmente paralelos al plano del Ecuador. Esto ocurre justamente en los equinoccios, es decir en los instantes en que entra la primavera o el otoño.

El ángulo que los rayos del Sol forman con el plano del Ecuador en un instante dado medido en un plano que pase por un meridiano terrestre es lo que se conoce como declinación solar. Como he señalado este ángulo es como máximo de 23,5º .

La declinación solar varia continuamente a lo largo del año. Es máxima en los solsticios y nula en los equinoccios. En los solsticios aunque es máxima (23,5º a efectos prácticos) es de signo contrario en cada solsticio. El el solsticio de junio los rayos del Sol inciden sobre el plano del Ecuador “ por la parte de arriba”, mientras que en el verano lo hacen “por la parte de abajo” y también con igual magnitud. (23,5º).

Las variaciones de la declinación solar no son uniformes a lo largo del día, ni por supuesto a lo largo del año. En los días próximos a los solsticios la variación es muy pequeña y por ello durante varios días el Sol parece hacer el mismo recorrido por el firmamento día tras día. Sale y se oculta aparentemente por los mismos lugares y alcanza la misma altura al mediodía solar. Solsticio significa “Sol quieto”. En las proximidades de los equinoccios por el contario varía mucho más de tal modo que a medida que pasan los días es mas perceptible (incluso a simple vista) que el Sol hace su recorrido cada vez mas alto ( al avanzar hacia el verano) o más bajo ( al avanzar hacia el invierno). La explicación de este fenómeno resulta de fácil entendimiento para quien tenga unos conocimientos elementales de trigonometría y astronomía.

Todo esto se refleja muy bien por ejemplo, en el Parque Solar Didáctico de Bembibre en el que se señalan fechas (básicamente), con intervalos de sólo 10 días. Ver imagen. Las bandas próximas a los solsticios (de verano o invierno) son estrechas pero las próximas a los equinoccios son mucho más anchas.

El conocimiento del valor que en un instante cualquiera alcanza la declinación solar ( por ejemplo a las 3 de la tarde del 1 de mayo); se puede saber gracias a las informaciones que de modo cotidiano facilitan los observatorios astronómicos como por ejemplo el Observatorio Astronómico Nacional (Madrid). El conocimiento de la declinación solar resulta clave para, ( por ejemplo) orientar un mapa con precisión; ya que si sabemos la declinación solar en un instante dado (y mas datos) podremos determinar cuál es exactamente la dirección Norte-Sur en un lugar concreto, por ejemplo en el punto de emplazamiento de la aguja del Parque Solara Didáctico de Bembibre.

Bembibre, 14 de enero de 2019

Rogelio Melendez Tercero