Luces de Navidad en Ponferrada. / QUINITO

Pasadas las fiestas… ¿qué hacer en el Bierzo después de la Navidad? Aunque este es el último fin de semana antes de volver al colegio y al trabajo, la Navidad concluyó este jueves 6 de diciembre, Día de Reyes. El Bierzo Digital te trae planes y los últimos coletazos de las actividades navideñas en la Comarca. Además, la jornada de este domingo viene cargada de eventos deportivos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé mucho frío y cielos despejados para este sábado y una subida de temperaturas considerable pero intensas lluvias para el domingo. El sábado las mínimas serán de 0 grados centígrados y las máximas de 9, mientras que el domingo las mínimas subirán hasta los 7 grados y las máximas alcanzarán los 12.

Noel Camp en Fabero

Fabero finaliza con las actividades de su programa de Navidad este fin de semana. Este sábado 8 y este domingo 9 de enero tendrá lugar el Noel Camp en el Pabellón Municipal de Fabero. La entrada para los dos días tiene un precio de 5 euros y para un sólo día de 3 euros. Aventura, animación, talleres y mucha diversión.

Belenes que no te puedes perder

Este fin de semana todavía hay belenes en el Bierzo que no te puedes perder. Si durante las fiestas no has tenido tiempo, todavía tienes una última oportunidad para visitar los belenes más originales de la Comarca.

Palacio de Canedo

El Palacio de Canedo “inauguró” el 1 de diciembre la Navidad con el encendido de la iluminación navideña de las instalaciones de Prada a Tope, presididas por el tradicional árbol de botellas de 8 metros de altura formado por un millar de unidades de Xamprada y con más de 1.500 metros de guirnaldas led.

Cine en Ponferrada

Te traemos también los mejores estrenos del cine que puedes ver en los cines del Centro Comercial El Rosal:

Eventos deportivos

Fútbol

16.30 horas : Atlético Bembibre VS Numancia B en La Devesa de la villa del Boeza

20.30

SD Ponferradina VS Real Zaragoza en el Estadio Toralín de la capital del Bierzo

Baloncesto

18.30

Ensino VS Embutidos Pajariel Bembibre en Lugo