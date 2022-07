¿Qué hacer en el Bierzo este fin de semana?

Fiestas de San Cristóbal. / Ayuntamiento de Cubillos

El verano siempre trae una gran variedad de actividades para disfrutar del clima y de la compañía, y la comarca del Bierzo no se queda atrás en cuanto a celebraciones. Es por ello que, para que no te pierdas nada, realizamos un repaso por los eventos más llamativos que te esperan este fin de semana del 8 al 10 de julio. Eso sí, te recordamos que a partir de hoy suben las temperaturas de forma progresiva en la Comunidad.

Fiestas de San Cristóbal

Cubillos

Cubillos del Sil tiene preparado para este fin de semana varias actividades como parte del programa de fiestas del municipio en honor a San Cristóbal.

Este viernes se celebrarán una gymkana y la degustación de paella, además de un concierto protagonizado por Iván Ferreiro. El sábado y el domingo tendrán lugar por las calles del municipio diversos espectáculos de magia dentro del festival Cubimagia. La web del Ayuntamiento de Cubillos del Sil pone a disposición del público el programa completo de las fiestas.

Toral de los Vados

Las fiestas de San Cristóbal llegan a Toral de los Vados este viernes y se extenderán hasta el lunes. El municipio tiene preparada para hoy una exposición de Asperle en el Bibliovagón, además de una ronda de vinos que invita a sus asistentes a acudir disfrazados para la ocasión. En la Plaza de la Estación se podrá disfrutar de un concierto tributo a Fito y Fitipaldis a partir de las doce de la noche, que será seguida de una fiesta en la Avenida Santalla de oscos con una disco móvil.

El sábado destacan las Olimpiadas Superlópez y la Cena Festera; además de resaltar la procesión y la misa en honor a San Cristóbal del domingo. La banda de gaitas Mencía participará en el homenaje, y Bierzo Natura tiene organizada una gymkana para esa misma tarde. El programa de Toral de los Vados de este fin de semana prepara muchas más sorpresas para los visitantes, como varios bailes y una Gran Chorizada gratuita el domingo.

Ponferrada

Durante el sábado y el domingo la asociación de vecinos de La Estación-Temple de Ponferrada va a celebrar la festividad de San Cristóbal en el parque del Temple. El día 9 a las 13.00 se producirá la actuación de la rondalla Amigos. Además, a lo largo de todo el fin de semana se podrá disfrutar de degustaciones de cervezas artesanas y productos del Bierzo y de León.

Si las canciones populares no son lo tuyo, siempre puedes disfrutar del Torneo Internacional Ciudad de Ponferrada de petanca. Las eliminatorias del evento se celebrarán, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en el campo de fútbol de Flores del Sil. Por otro lado, las semifinales y la final van a disputarse el domingo desde las cuatro de la tarde en el parque del Temple.

Mercado de Ajos

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bembibre organiza un año más el tradicional Mercado de Ajos. Como es costumbre, el evento coincide con el segundo domingo del mes para que coincida con e mercado tradicional y darle así más vistosidad. La cita se dará el 10 de julio en la Plaza Mayor de Bembibre.

Encuentro por el Día del Donante en Fabero

Este sábado el Ayuntamiento de Fabero y la Hermandad de Donantes de Sangre proponen un evento para concienciar sobre la importancia de la donación de sangre y el valor de las personas que colaboran con la causa. El programa de la celebración consta de dos visitas guiadas, una al Pozo de Julia y otra a la Escuela del Ayer y al Museo Paleobotánico; una comida que incluye empanada berciana y pulpo con cachelos, una exposición de coches clásicos y un baile musical. Además, al final de la celebración se sortearán varios regalos entre los asistentes. Además, y para conmemorar la ocasión, todos los participantes recibirán un obsequio. El evento comenzará a las 11.00 en el Pabellón Tomás Bañuelos, dentro del Recinto Ferial de Fabero, y se extenderá hasta después de la comida. Si te interesa el plan, recuerda que debes inscribirte previamente a través del teléfono de la Hermandad de Donantes (987 45 55 53) y que tiene un precio de 15 euros para cubrir los gastos del menú.

Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo (X): Tiempo de Cambios

El Teatro Villafranquino, construido en Villafranca del Bierzo, acogerá Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo (X): Tiempo de Cambios. Desde este viernes a las 11.00 hasta el domingo a las 18.30, el curso de verano propondrá a sus asistentes el aprendizaje sobre las características del patrimonio natural del Bierzo y la importancia de la Reserva de la Biosfera de Ancares.

Los cursos permiten la asistencia de 60 alumnos, y la matriculación en los mismos tiene un precio de 50 euros, aunque existe una reducción en el importe para los estudiantes de la Universidad de Vigo y para los socios de la Asociación Burval de Villafranca del Bierzo. El plan propuesto incluye una visita guiada por el Museo de Ciencias Naturales y una salida de campo a Fabero para conocer el Pozo Julia y el Aula Paleobotánica, entre muchos otros lugares.

Conferencia sobre arte en el Monasterio de Carracedo

José Carralero inaugura este viernes la quinta edición de conferencias en la Escuela de Paisaje, situada en el municipio de Carracedelo. El acto se desarrollará en la Sala Capitular del Monasterio de Carracedo a las ocho de la tarde, y cualquiera que así lo desee puede asistir.

El catedrático de pintura explicará las influencias e inspiraciones que impregnan las "series" de sus obras. "El pisar la tierra con el caballete pintando directamente del natural, el enfrentarme a un paisaje durante una determinada temporada, estudiando su luz en diferentes horas del día, incluso en épocas del año distintas (...) hace que dicho paisaje forme parte de 'mi diario existencial'", expone José Carralero.

El Museo de la Energía de Ponferrada presenta Sueños de vidrio

La exposición Sueños en vidrio, una exposición sobre creatividad y diseño invita a los curiosos a visitarla hasta el 24 de julio. El Museo de la Energía de Ponferrada, en colaboración con el Departamento de Teorías de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid, presentan este proyecto como una obra que habla de las botellas de vidrio como portadoras físicas de un mensaje. La exposición se enmarca dentro de la celebración del Año Internacional del Vidrio planteada por la UNESCO para este 2022.

Sueños de vidrio realiza una retrospectiva sobre el diseño industrial y el desarrollo que ha vivido la elaboración de productos gracias al uso del vidrio. Los proyectos expuestos son fruto del trabajo realizado por el alumnado del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Valladolid. La selección de proyectos de envases en vidrio que han realizado los estudiantes han sido presentados en concursos competitivos, y varios de ellos se encuentran premiados.

Faberock

Este sábado, a partir de las nueve de la noche, el parque municipal de Fabero albergará la nueva edición del Faberock, un festival gratuito de música en directo al más puto estilo punk-rock. Las bandas bercianas We care Less y Varillas de Farfallo, junto a los madrileños de The Birras Terror y Pubic Enemy, se darán cita en el escenario para animar la noche. Una decena de establecimientos del municipio se unen al evento organizando una ronda de bares, con lo que el Ayuntamiento busca apoyar la hostelería local: "sin ellos, este festival no sería posible".

Aquellos asistentes que se animen a participar en la ruta y consigan rellenar su papeleta con los sellos de todos los bares participantes entrarán en el sorteo de un lote de productos de la Comarca del Bierzo. Al premio se suma diverso merchandising de los grupos participantes en el festival y un chándal de la equipación oficial del Club Deportivo Fabero.

Rutas guiadas por Carucedo

Como todos los sábados de julio, la Casa del Parque de las Médulas en Carucedo organiza visitas de senderismo guiadas que rodean el lago del municipio. El recorrido circular propuesto, de menos de 5 kilómetros y con una dificultad adecuada para familias, pretende mostrar a sus participantes la fauna y la vegetación de su paraje. La duración aproximada del programa es de tres horas, comenzando su recorrido a las diez de la mañana desde la Casa del Parque, y requiere realizar una reserva previa.

Impacto Fest en Ponferrada

El Impacto Fest no llegará a la localidad de Las Ventas de Albares hasta el 22 de julio. Sin embargo, este sábado La Impactoneta recorrerá los tres locales de ocio más conocidos de Ponferrada para realizar una fiesta de presentación muy especial. Durante el evento se sortearán abonos para el festival principal al ritmo de la música de los dj's Carlos Feijoo y SergioCR.

Si te apetece el plan de terraceo y cócteles, te interesará saber que el recorrido de La Impactoteca comenzará a las 20.00 en La Obrera. Más tarde, la furgoneta se moverá a Lemodé y a la Richmond, donde se continuará realizando sorteos de abonos y esperan más sorpresas a los asistentes.

Últimos conciertos de Caminos de música

El festival Caminos de música, organizado por Ponferrada Es.Cultura, continúa con su programa musical este fin de semana. El viernes a las 21.00 actuará en el Castillo Viejo de la ciudad el grupo folk D'Urria; mientras que el sábado a las 12.00, en la Sala de la Chimenea del mismo castillo, las pandereteiras de la compañía teatral Chévere interpretará la obra As Fillas Bravas para resaltar la valentía de las mujeres.

El sábado viene cargado de actividades, porque también tendrá lugar el taller de baile tradicional gallego y de bailes de verbena a las siete de la tarde. A las 21.00, además, el sexteto Airiños da freba interpretará un espectáculo de música tradicional de Lugo para que los asistentes puedan bailar y sentirse como en una fiesta amenizada con orquestas de mediados del siglo pasado.

No te pierdas el resto del programa veraniego de Ponferrada Es.Cultura, que se desarrollará en los meses de julio, agosto y septiembre de este 2022.

Cine en Ponferrada

Y para los más cinéfilos, os recordamos que la cartelera de los cines La Dehesa de Ponferrada se actualiza cada viernes.