El Festival ‘Caminos de Música’ estrenará el patio del Pozo del Castillo Viejo como escenario para las artes

Este año no hay Noche Templaria en plan macroacontecimiento pero no faltan actividades para toda la familia y mercadillo para comprar artesanía y cosas ricas

Castillo Viejo de Ponferrada. / QUINITO

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada presentó este miércoles Ponferrada, Camino contigo, la agenda cultural para el verano de este 2021, una plétora de propuestas artísticas, escénicas, musicales y turísticas que esperan atraer a locales y turistas hacia el patrimonio de la capital del Bierzo. Esa es la principal característica de la apuesta del equipo dirigido por Concepción de Vega: sacar partido a los espacios y bienes patrimoniales de la ciudad con la celebración de actividades escénicas o musicales en ellos.

También, ha explicado la concejal, se busca una vinculación al Camino de Santiago, como “no podía ser de otra forma” en este año (el primero de dos) Jacobeo. El apoyo al sector local, en sus cuatro compañías teatrales principales, también forma parte de la política cultural del Ayuntamiento, ha explicado De Vega.

“Plural y para todos los públicos”, amplio y de interés tanto para locales como para turistas: el programa cultural de Ponferrada para este verano de 2021 pondrá actividades en la agenda prácticamente todos los días de la semana (se librarán los lunes), incluirá un nuevo festival musical (lo que hará que haya un total de tres) y estrenará espacios recientemente puestos en valor con la restauración del Castillo Viejo recién inaugurada para acercar cultura, historia y patrimonio durante las jornadas del verano en una agenda que, con más de un centenar de actividades, por segundo año consecutivo, ha tenido que ser adaptada a la crisis sanitaria de la COVID.

Qué hacer en Ponferrada en el verano 2021

Este año 2021 no podrá celebrarse la Noche Templaria como en otras ocasiones, pero no por ello dejará de haber actividades tematizadas con la Orden de Caballería que jalonó la historia de la Ciudad de Ponferrada. Estas se adaptarán a la situación de pandemia y no serán tan masificadas.

Ponferrada es Templaria

Habrá Mercado templario, del 2 al 4 de julio, en la Plaza del Ayuntamiento. Los horarios serán de tarde el viernes y de mañana y tarde el sábado y domingo, que se descansará de 14:30 a 18:30.

El Circo en la luna será en la plaza de la Torre de San Lorenzo (es decir, la de los Culos), donde se podrá disfrutar de circo y humor para todos los públicos (los pases son el 2, 3 y 4 de julio: el viernes a las 21, el sábado y domingo a las 20 y 22 horas). Hay que recoger invitaciones en la Oficina de Turismo.

La aventura del Grial se desarrollará por la ribera del Sil. Habrá aventuras y retos del 2 al 4 de julio desde las 11 a las 14 y de 18 a 21 horas. Para inscribirse hay que comunicar con el 649 590 596.

En la plaza Tierno Galván, los días 3 y 4 de julio, habrá talleres infantiles de 12 a 14 y de 19 a 21. Las inscripciones son en el 657 828 099

Este año vuelve a haber Escape Room Templario, los días 2, 3, 4, 10 y 17 de julio de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Son tres euros y hay que llamar a alguno de los números 987 41 83 96 o 670 235 608 para apuntarse. También se puede inscribir uno en info@bierzonatura.es

En el museo del Bierzo, el sábado 3 a las 19 y el domingo 4 a las 12 horas hay una visita infantil teatralizada. Dura una hora y hay que apuntarse en el 657 828 099

Circo y Paseos urbanos

En las mismas fechas que las Noches Templaras, la compañía Jean Philippe Kikolas tratará a Ponferrada su propuesta de circo al aire libre. Será en el aparcamiento de Tierno Galván (también llamado de Obispo Osmundo) los días 2 y 3 de julios en dos pases, a las 21 y las 23 horas. Cuesta tres eurines y la venta anticipada de entradas se realizará en la Oficina de turismo. Es una puesta en escena para todos los públicos con show de clowns, artes circenses, malabarismos varios y demás ingredientes que hacen imaginar y reír a los más pequeños y retrotraen a la infancia a los grandes. Esta propuesta de ocio veraniego en Ponferrada lleva el nombre de Calor.

Otra propuesta novedosa para este periodo estival son los Paseos urbanos. Estos se adentrarán en los tiempos y espacios más emblemáticos de los Caminos de Santiago en la ciudad de Ponferrada. Se pide calzado cómodo y se sugiere que para participar en la edad se tenga un mínimo de 8 años. Los pases serán a las 12 y las 19 de los días 14 y 15 en agosto.

También hay un extenso programa de visitas teatralizadas al Castillo y el Casco Antiguo para toda la familia.

Música

Festival Caminos de Música en el Castillo Viejo

Las calles suenan será el primer espectáculo musical de este verano en Ponferrada. Será el 6 de julio a las 20 horas y consistirá en que tres tamborileros irán por los balcones del Casco Antiguo de la capital del bierzo haciendo sonar sus ancestrales sones. “Un sabor remoto de la celebración popular”, paladean desde el Ayuntamiento. Será la manera de abrir el festival Caminos de Música, que se celebra en su primera edición este año.

El martes 6 de julio a las 21 horas se “estrenará” el patio del Pozo del Castillo Viejo, una de las zonas recuperadas en la última rehabilitación de la Fortaleza Templaria de Ponferrada, recientemente inaugurada. Con oboe y corno inglés, la zanfona y algunos instrumentos mecánicos como el órgano de barbaria, el aurephone o la caja de música programable, Germán Díaz y Benxamín Otero harán retumbar por primera vez en siglos la música en las paredes que albergaron a las milicias, el tesoro y el misterio de los Caballeros Templarios.

El miércoles 7 de julio a las 21 horas, está programado un espectáculo de tradición oral titulado Tres vellas (por lo menos). Será una sesión que incluirá cuentos transmitidos a la luz del carburo que semejarán a sesiones de espiritismo o ratos de chiste. Desde el Ayuntamiento lo califican de espectáculo “mutante”.

Mayalde en concierto se podrá disfrutar el jueves 8 de julio en el Castillo Viejo. Es un grupo de música tradicional con 38 años de historia. Han publicado 13 discos. Utilizan cosas como cucharas u orinales, escobas y cazuelas y los imprescindibles morteros y vasos para hacer llegar su insólito sonido. Han participado en varias muestras relacionadas con el Camino de Santiago.

El músico y compositor Fernando Barroso y su cuarteto esperan en el Castillo Viejo el viernes 9 de julio (a las 21 horas). Es todo un fenómeno de la escena folk y bebe de la cultura tradicional rural de la comunidad autónoma de Galicia y el vecino Portugal. En 2017 recibió un premio al Mejor Artista Gallego.

Carapaus estará en concierto en Ponferrada el 10 de julio a las 21 horas. Como el resto del festival Caminos de Música, se celebrará en el patio del Pozo del Castillo Viejo de la Fortaleza Templaria de la capital del Bierzo. Carapaus beben de la sabiduría popular y sus interpretaciones tienen un fuerte carácter tradicional (aunque no dejan de lado las piezas de nueva composición). Saben, dicen, a tierra y país. En ocasiones, tiran de textos de Rosalía de Castro o Manuel María y se consideran a la par gaiteros y revolucionarios.

El precio de cada concierto es 5 euros y las localidades estarán a la venta a partir del 21 de junio en la taquilla del Bergidum. Las que queden disponibles se venderán en el Castillo cada día de actuación a partir de las 20 horas.

