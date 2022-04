¿Qué hacer si vas a chocar con un animal? La DGT desvela sus consejos

111CyL

Osos que cruzan por donde no se debe para ir al colmenar a tomar un piscolabis, corzos esbeltos que quieren impresionar a las hembras, jabalíes en busca de trufados manjares… a veces los animales cruzan las calzadas y, por culpa del principio de impenetrabilidad (aquello de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo en el mismo sentido), ocurre lo que ocurre, o sea: atropellos de animales salvajes, un peligro extra de las carreteras que atraviesan bosques o montañas.

Según la DGT, existe la posibilidad de que los meses de confinamiento y reducción de la actividad acostumbraran a estos animales a campar a sus anchas, lo que ampliaría los riesgos. En Ponferrada, pudieron verse escenas de familias de lozanos jabalíes visitando zonas de la ciudad, tanto en la parte alta (por donde el albergue de peregrinos) como en el dinámico y emprendedor barrio de la Rosaleda. En las zonas rurales, esta recobrada salvaje desfachatez de los animales montaraces sería todavía más acusada, aunque no es este un problema exclusivo de las carreteras rurales: no confiarse, que no serías el primero que acaba en siniestro total sobre el firme de la autopista de Toreno a Cubillos por arramplar con un jabato.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico, en los últimos años se han registrado incrementos en el número de atropellos de jabalíes en un 47 por ciento. Un informe de una conocida aseguradora sitúa a estos adorables gochos salvajes en el número uno del podium de los accidentes de tráfico, en lo que atropello de animales se refiere entre 2017 y 2019, seguidos de perros y corzos, que están en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Race realizó una encuesta a más de un millar de conductores que afirmaron haber encontrado un animal en el medio de la vía. Se trataba de habitantes de los bosques, principalmente. Para el club, esto demuestra un factor de riesgo muy importante en las carreteras del ámbito rural.

Estos conductores señalaron que se habían visto forzados a realizar un frenazo en 3 de cada 4 encuestados, a dar un volantazo (la mitad) o a invadir el carril contrario (un cuarto de ellos). La salida de la vía fue necesaria en un 4 por ciento de los casos.

Pero también los animales domésticos crean problemas: en un 14 por ciento, las mascotas son las protagonistas (involuntarias) de un percance vial, con un 80 por ciento de casos en el que el involucrado es un perro.

Como actuar al encontrarse un animal en la vía

Según la revista de la DGT, cuando nos topemos con un animal en la vía el objetivo debe ser llegar al impacto con la menor velocidad sin salirse del carril ni hacer movimientos bruscos. Esta es la manera de minimizar el daño para los humanos.

¿Por qué no pegar un volantazo? Pues porque las consecuencias pueden ser mucho peores: invadiendo el carril contrario, se incrementa la posibilidad de impacto frontal con otro vehículo o sufrir una salida de vía (con el riesgo de chocar con algún objeto rígido, tal y como puede ser el tronco de un árbol).

En la conducción, la principal virtud es la prudencia. De ahí que de cara a la prevención de accidentes, la distancia de seguridad y la reducción de velocidad son los grandes aliados. A 80 kilómetros por hora, hay tiempo suficiente para logar una detención cuando un habitante de los bosques planta su figura en la vía a 60 metros de distancia. Si vamos a 100, ese espacio puede resultar insuficiente, pues según los cálculos medios nos veríamos abocados a un impacto a 61 kilómetros por hora con el cervatillo, la cabra montesa, el oso o el jabato de turno.

Qué hacer y qué no hacer cuando nos topamos con un animal en la carretera

Intentar esquivar mediante un volantazo o chocar directamente con un animal en la carretera son acciones con consecuencias nada gratificantes. Por un lado, podemos sufrir una salida de la vía y un impacto con un elemento rígido o incluso con un vehículo que circule en sentido contrario.

Por otro, el impacto del peso de un animal puede ser de extrema gravedad para los ocupantes de un vehículo.

¿Cómo actuar si vas a chocar con un animal?



La prudencia dicta que reduzcamos la velocidad en tramos con animales pululando por los alrededores y aumentar la distancia de seguridad. La señalización está para ayudarnos y las advertencias de animales sueltos están para hacerles caso.

En caso de que un animal cruce la vía, debe evitarse en todo caso tocar el claxon de forma fuerte. Eso podría asustar a la bestia y llevarla a hacer movimientos impredecibles. Según la DGT, si no se aparta con “leves toques”, se debe llamar a las autoridades para que se hagan cargo.

De tener que pasar al lado, hay que hacerlo muy lentamente. Un animal en una carretera es, por principio, una criatura desorientada. Además, siembre hay que tener en cuenta que si hay uno, puede haber más.

En caso de circular de noche, evitar deslumbrarlo es la mejor opción: cambia a luces de cruce.

En caso de chocar, lo primero debe ser apartar el coche de la vía, para no convertir el vehículo en un (nuevo) problema para la seguridad propia y del resto de usuarios. El accidente debe señalizarse con luces de emergencia y los triángulos y es necesario avisar a emergencias. Hay que tener en cuenta que un animal herido puede ser peligroso por lo que ha de evitarse acercarse a él.