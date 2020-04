¿Qué se podrá hacer en la Fase 0 de la desescalada?

El próximo lunes comienza el plan de la desescalada del confinamiento frente a la pandemia del covid-16 y las fuertes medidas de aislamiento tomadas en España. A partir de de ese día, 4 de mayo, cada provincia, quincenalmente, irá agotando cada fase hasta llegar a la última, la 4. . El proceso de salida del confinamiento se prolongará, por tanto, durante un mínimo de seis semanas y un máximo de ocho, hasta finales de junio. Pero de momento, te informamos de las restricciones que se levantan a partir del lunes.

1.- Se permite realizar paseos con niños, mayores y convivientes.

Queda autorizada la atención de huertos familiares, de autoconsumo, siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio, o uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.

Existe una recomendación alta en la utilización de mascarilla en transportes públicos y todo tipo de actividades fuera del hogar.

2.- Con respecto al comercio minorista y actividades de prestación de servicios.

Esta regulada la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes.

3.- Deporte no profesional

Se puede practicar la actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, … etc), siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada, (distancia mínima de seguridad, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible, etc.).