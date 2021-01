A las 20 o a las 22: ¿qué toque toca?

El recurso del Gobierno al Acuerdo de la Junta no cambia la hora del toque de queda, que serán las 20 horas mientras no haya un nuevo acuerdo de la Junta o una sentencia del Tribunal Supremo que tal cosa cambie

Terraza de un bar en Ponferrada / QUINITO

Este domingo, el Gobierno de España ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el Acuerdo tomado por la Junta de Castilla y León, por considerar que Alfonso Fernández Mañueco, en tanto que “autoridad competente delegada” según el RD 926/2020 de 25 octubre, no puede extender el toque de queda más allá de las 22 horas de la noche.

Según explica la agencia Ical, el Gobierno considera que la regulación contenida en el Acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [….] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

La Junta, que ha lamentado el recurso del Gobierno, considera que en tanto en cuanto el decreto habilita a Fernández Mañueco, en su calidad de autoridad competente delegada, a “modular” las medidas recogidas en el mismo, su Acuerdo es válido; pero, para el Gobierno, este cambio (de las 22 a las 20 en el toque de queda) no entraría dentro de las facultades de modulación, que sí posibilitarían suspender, flexibilizar o relajar las normas pero no agravarlas.

Por tanto, y mientras un juez diga lo contrario o la Junta redacte un nuevo acuerdo que anule el anterior, el toque de queda en El Bierzo y el conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León seguirá siendo a las 20 horas.

Desesperación en la hostelería

Los hosteleros del Bierzo conocían este sábado entre las dudas, el miedo y la resignación el anuncio de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, una medida que entrará en vigor este 16 de enero y que afectará aún más a la precaria situación del sector.

Después de la medida puesta en marcha tras las navidades, que impide el consumo en el interior de los locales, ya fueron muchos los bares que optaron por echar el cierre o reducir sus horas de apertura a la mañana: el consumo en terraza en lo más crudo del invierno es inviable y el ‘café para llevar’ no da para cubrir los gastos de levantar la persiana cada día.

Ahora, como reconoce el portavoz de la Asociación de Hostelería del Bierzo, David Belzuz, los propietarios dudan entre la rebelión y la desesperación: “Es probable que no sea legal adelantar el toque de queda y hay gente proponiendo muchas cosas, pero si luego te multan o se monta jaleo no sé hasta qué punto merece la pena”. En cualquier caso, asegura que “hay muchos que están a punto de reventar y los entiendo perfectamente” y recuerda que “lo importante es no venirse abajo, aunque es más fácil decirlo que hacerlo”.

El Ayuntamiento de Ponferrada pide acatamiento

El Ayuntamiento de Ponferrada ha emitido un comunicado en el que, “consciente de la polémica y el malestar generados por la decisión de la Junta de ampliar el toque de queda“, insta a la población a respetar esa decisión “porque se trata de una norma vinculante publicada en el Bocyl y que es de obligado cumplimiento”.

También recuerdan que no corresponde al Consistorio decidir si esa norma incumple con el Real Decreto que regula el estado de alarma, ya que “eso deberá hacerlo un tribunal de Justicia, y en tanto la Justicia no se pronuncie, sólo nos queda dar cuplimiento a esa norma con absoluta lealtad institucional”.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento aseguran que, “como ha hecho siempre desde el inicio de la pandemia”, la Policía Municipal llevará a cabo “una labor pedagógica de explicación de la nueva situación” antes de proceder a sancionar a quienes incumplan.

Por último, piden a los ponferradinos “comprensión, respeto y acatamiento de las normas en una situación de enorme dificultad para todos”.