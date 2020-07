Queja desde Vega de Espinareda

Director Bierzo Digital.

Buenos días ; sirve la presente para rogarle que se haga eco del

malestar vecinal en Vega de Espinareda , debido a la nula limpieza de la

mayoría de las calles, que están en estado de abandono, y el excesivo

celo en la limpieza de tres calles que están al lado del ayuntamiento y

la playa.

Seguro que el alcalde esgrimió en más de una ocasión el término ” la

España vaciada ” para pedir servicios para el pueblo, pues los barrios

vaciados ,para que no se vacíen más le pedimos una limpieza y una

atención digna en varios escritos ,no haciendo ningún caso.

Adjunto fotos de una calle que no es porque tenga poca circulación, ya

que es la carretera que va a Fabero.

Perdone las molestias. Un saludo,

Cesar Arias Chamorro