El PSOE de Bembibre y Villablino critican que la ejecutiva provincial les hayan "marginado" en la elección de diputados

Los socialistas electos diputados provinciales: Gerardo Álvarez Courel, Lucía Osorio, Eduardo Morán y Luis Alberto Arias. / QUINITO

Los socialistas de Bembibre y Villablino justifican su ausencia en la votación para elegir a sus representantes en la Diputación de León por el Partido Judicial de Ponferrada, en la “marginación” que sufren por parte de la ejecutiva provincial del partido, que no contó con ellos para la elaboración de la lista.

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, afirma que tampoco se contó con ellos para el Consejo Comarcal de El Bierzo, y no estaban dispuestos a volver a votar “a ciegas”. “No se nos ha pedido ningún aval para ninguna lista. Entendemos que nuestra acta de concejal tiene el mismo valor que el del resto de concejales del Bierzo y no entendemos por qué no se nos ha pedido opinión”, dice. Cao no comprende el motivo de esta marginación, especialmente cuando uno de los diputados provinciales elegidos, Gerardo Álvarez Courel es, precisamente, concejal de Bembibre.

“Nosotros apoyamos a todos los elegidos, son nuestros compañeros. Ellos no son culpables de que la provincial nos haya dejado fuera”, añade la regidora de la capital del Bierzo Alto, quien aclara que ya habían avisado de que no acudirían a la votación.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, comparte esa opinión y añade que es el tercer mandato en el que no se elige a nadie de Laciana para acudir a la institución provincial. “Villablino ya había trasladado nuestro desencanto por no tener representación en la Diputación. Somos la segunda agrupación con más militantes en el Partido Judicial de Ponferrada”, justifica.

Rivas, al igual que Cao, muestra todo su apoyo a los compañeros que les representarán en el Palacio de los Guzmanes. Ahora espera que el gobierno en la Diputación de León sea socialista y que trabajen por el bien de todos.