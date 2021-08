Quejas entre los jóvenes ante la selección del Ayuntamiento de Ponferrada de los grupos musicales para actuar en las Fiestas de la Encina 2021

"Si no nos dan nuestro espacio a los jóvenes en los eventos organizados por el Ayuntamiento, ¿cómo no va a haber macrofiestas y conciertos?" aseguraba una joven en el grupo Creando Bierzo

El Patronato Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada realizó una selección de grupos musicales locales para actuar en las Fiestas de La Encina 2021. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada sostenían que a la hora de elegir a los afortunados harían una selección musical variada, sin embargo, han sido muchas las quejas de gente joven y de grupos musicales bercianos que arrasan en Spotify y en Youtube y que no aparecen en dicha selección.

Las quejas van referidas, sobre todo, a la inexistencia de artistas jóvenes y estilos modernos. “Si no nos dan nuestro espacio a los jóvenes en los eventos organizados por el Ayuntamiento, ¿cómo no va a haber macrofiestas y conciertos?” aseguraba una joven en el grupo Creando Bierzo. Las respuestas de los jóvenes fueron quejas generalizadas y malestar ante esta situación. “Los jóvenes no interesamos más que para llenar titulares de macrobotellones y descontrol en fiestas, está claro. Pero nadie desde ninguna institución se preocupa de preguntarle a los jóvenes que quieren”.

Los jóvenes sostienen que se ha pensado en “el pop, rock y demás estilos que hoy en día no predominan. Si queréis apoyar a la gente hay que abrir la mente y que sepáis que hay más mundo allá de esos estilos y seguramente sean más escuchados a día de hoy”, publicaban en sus redes sociales.

Uno de los jóvenes realizó una encuesta a través de instagram para comprobar cuánta gente conocía a los grupos seleccionados y el 94% votó que no los conocía. “Pedimos variedad a la hora de la selección y diferentes estilos musicales para cubrir los gustos de todas las edades”.

La Concejalía de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada abrió convocatoria a principios del mes de agosto para todos aquellos grupos locales que quisieran actuar en las Fiestas de La Encina 2021. En total, y según informa el propio Ayuntamiento de Ponferrada, se presentaron 39 grupos de los que fueron seleccionados 6. Los grupos seleccionados fueron Los Ciclones de Becerril, Broken Hips, Nunca Fuimos Ángeles, Mezzoforte Sound Machine, Kikitibú y Rapabestas.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada resaltaron “la calidad general de los grupos presentados y la gran cantidad de estilos musicales representados, tal y como se ha podido comprobar a través de los diferentes enlaces que permitieron poder evaluar el trabajo de cada grupo (Youtube, Spotify o cualquier otra plataforma o soporte que permitían acceder al trabajo del grupo)”.