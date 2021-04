Puente de Domingo Flórez. / QUINITO

Tres meses después de que el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez hiciera llegar a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo su preocupación por la falta de pediatra en su centro de salud las cosas no han cambiado en esta zona del Bierzo, donde los pequeños deben trasladarse a Villafranca, a 40 kilómetros, para ser atendidos por un especialista.

El problema es más grave aún teniendo en cuenta que tampoco se atiende a los menores de urgencias, como ha puesto en conocimiento de El Bierzo Digital una vecina de Puente. Según relata, tras recibir una llamada del colegio para recoger a su sobrino, que se encontraba indispuesto con vómitos y mareos, en el centro de salud de Puente se negaron a atenderlo alegando que “tienen un convenio y si atienden a un niño tienen que atender al resto”, por lo que la familia se vio obligada a pedir cita en Villafranca, donde lo vieron unas horas después. Desde allí lo derivaron al Hospital El Bierzo, en Ponferrada, al temer que se tratase de una apendicitis.

Esta vecina lamenta que “me parece triste y poco humano que no atiendan a los niños en Puente en casos de urgencia. ¿Y si mi sobrino tiene alguna complicación camino de Villafranca? Esta situación es indignante, tenemos que hacer 40 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para que nuestros hijos sean atendidos por la pediatra de Villafranca. Si queremos una receta, tenemos que ir a por ella, nos obligan a hacer 80 kilómetros para recoger un papel. Se han enviado quejas a la Gerencia sin solución. No todo el mundo tiene coche ni puede depender de quien lo lleve. Si no nos dan pediatra, por lo menos que dejen que nuestros hijos sean atendidos por el médico de cabecera“.